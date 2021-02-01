Селезнев: Все, что пишут, это все бред. Как можно представить, что я пьяный на игру выходил?

Украинский журналист Игорь Цыганык дозвонился Евгению Селезневу, чтобы тот прокомментировал свое отчисление из "Колоса" за нарушение режима.

"А что говорить? В прямом эфире не хочу. Сейчас все хорошо, я дома с семьей.

Все, что пишут, это все бред. Я сейчас много о себе прочитал. Что я пьяный на игру выходил. Ты вообще можешь такое представить?

Просто знаешь, сейчас ребенок, мать, жена. Все это происходит, мне сейчас даже их больше жаль, чем себя.

Ты самое главное услышал", - сказал Селезнев.