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Селезнев: Все, что пишут, это все бред. Как можно представить, что я пьяный на игру выходил?
Первый комментарий игрока после отчисления из команды
Украинский журналист Игорь Цыганык дозвонился Евгению Селезневу, чтобы тот прокомментировал
"А что говорить? В прямом эфире не хочу. Сейчас все хорошо, я дома с семьей.
Все, что пишут, это все бред. Я сейчас много о себе прочитал. Что я пьяный на игру выходил. Ты вообще можешь такое представить?
Просто знаешь, сейчас ребенок, мать, жена. Все это происходит, мне сейчас даже их больше жаль, чем себя.
Ты самое главное услышал", - сказал Селезнев.
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Источник:football hub
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