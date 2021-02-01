Цыганык: Шахтер готов предложить Тайсону новый контракт

Украинский журналист Игорь Цыганык заявил о том, что донецкий " Шахтер " намерен предложить лидеру команды тайсону новый контракт.

Новое соглашение будет рассчитано на 2 года, а условия останутся прежними.

Отмечается, что этот контракт может стать самым крупным в УПЛ – официальная зарплата 33-летнего бразильца составит более 3 миллионов долларов.

Отметим, что нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета этого года. Сам бразилец не раз говорил о том, что хочет вернуться на родину. Главным претендентом на Тайсона считался "Интернасьонал".