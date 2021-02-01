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Цыганык: Шахтер готов предложить Тайсону новый контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

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Цыганык: Шахтер готов предложить Тайсону новый контракт
Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык заявил о том, что донецкий "Шахтер" намерен предложить лидеру команды тайсону новый контракт.

Новое соглашение будет рассчитано на 2 года, а условия останутся прежними.

Отмечается, что этот контракт может стать самым крупным в УПЛ – официальная зарплата 33-летнего бразильца составит более 3 миллионов долларов.

Отметим, что нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета этого года. Сам бразилец не раз говорил о том, что хочет вернуться на родину. Главным претендентом на Тайсона считался "Интернасьонал".

Читайте такжеЦыганык: В Шахтере пообещали Соломону не продлевать контракт с Тайсоном
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В статье: Тайсон Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.02.2021 в 21:48
Одна циганик сказала...
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0
0
Oлeкcин (Н.)
01.02.2021 в 21:13
Цыгавнюк уже и за Шахтер взялся предсказывать :)
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+1
-3
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ascent (Луксор)
01.02.2021 в 21:05
Думаю согласится...
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+1
0
kapkan (Луганск)
01.02.2021 в 21:00
А я забыл Цыганык же все знает...
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0
0
kapkan (Луганск)
01.02.2021 в 20:59
Зачем??
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0
-2
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scorpius (Ck)
01.02.2021 в 20:58
Не нужно этого делать
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0
-2


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