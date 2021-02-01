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Цыганык: Шахтер готов предложить Тайсону новый контракт
Горняки попытаются удержать лидера
Украинский журналист Игорь Цыганык заявил о том, что донецкий "
Новое соглашение будет рассчитано на 2 года, а условия останутся прежними.
Отмечается, что этот контракт может стать самым крупным в УПЛ – официальная зарплата 33-летнего бразильца составит более 3 миллионов долларов.
Отметим, что нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета этого года. Сам бразилец не раз говорил о том, что хочет вернуться на родину. Главным претендентом на Тайсона считался "Интернасьонал".
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