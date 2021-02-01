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Сабо: Аталанта забрала Коваленко почти по дешевке

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение одного из главных украинских экспертов

Сабо: Аталанта забрала Коваленко почти по дешевке
Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал переход из "Шахтера" в "Аталанту" полузащитника Виктора Коваленко.

"Жаль, что Виктор ушел из "Шахтера". Не так много у горняков воспитанников своего клуба, которые играют на хорошем уровне. Для горняков это потеря. Правда, на мой взгляд, Луиш Каштру ему стал меньше доверять, может, знал уже, что Виктор уходит. Не будем забывать, что в средней линии у "Шахтера" 6-7 бразильцев, им тоже надо играть.

Посмотрим, будет ли играть Коваленко в "Аталанте". Если да, то может стать хорошим футболистом, если будет сидеть на скамейке запасных, это плохо. Для сборной Украины это тоже будет потерей. Витя приличный футболист, с головой, поэтому должен играть.

Не знаю, почему так получилось, что "Шахтер" получит всего 700 тысяч отступных за Виктора. "Аталанта", получается, не хотела ждать до лета, знала, что могут его упустить. Поэтому сейчас забрали его почти по дешевке", - сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.02.2021 в 23:34
За оптовими розцінками.
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
01.02.2021 в 22:10
Тотенхэм тоже хотел за Эриксона 120млн , а чем все закончилось ?так , что лучше 700к чем 0
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.02.2021 в 22:01
Переплатили.
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