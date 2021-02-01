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Палкин: Ведем переговоры с Пятовым по новому контракту. По Тайсону также открыты к переговорам

Премьер-лига
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Трансферные новости от генерального директора горняков

Палкин: Ведем переговоры с Пятовым по новому контракту. По Тайсону также открыты к переговорам
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал актуальные трансферные новости.

– Стоит ли "Шахтеру" ожидать новичков в зимний период?

– На данный момент сложно ответить на этот вопрос. Если переговоры увенчаются успехом, то я думаю, что да. Есть очень много вопросов – открытых и сложных. Пока все идет очень тяжело, но посмотрим.

– Если новички будут, стоит ли ожидать, что бразильский вектор сохранится?

– Я думаю, что больше да, чем нет.

– У ряда игроков в ближайшие полгода завершаются контракты: Пятов, Тайсон. Чего ожидать болельщикам?

– С Пятовым мы ведем переговоры. Сделали ему предложение и сегодня ждем ответа. По Тайсону также открыты к переговорам. Главное, чтобы у футболиста было желание оставаться в "Шахтере".

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В статье: Тайсон Андрей Пятов Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar news

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