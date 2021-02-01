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Палкин: Ведем переговоры с Пятовым по новому контракту. По Тайсону также открыты к переговорам
Трансферные новости от генерального директора горняков
Генеральный директор "
– Стоит ли "Шахтеру" ожидать новичков в зимний период?
– На данный момент сложно ответить на этот вопрос. Если переговоры увенчаются успехом, то я думаю, что да. Есть очень много вопросов – открытых и сложных. Пока все идет очень тяжело, но посмотрим.
– Если новички будут, стоит ли ожидать, что бразильский вектор сохранится?
– Я думаю, что больше да, чем нет.
– У ряда игроков в ближайшие полгода завершаются контракты: Пятов, Тайсон. Чего ожидать болельщикам?
– С Пятовым мы ведем переговоры. Сделали ему предложение и сегодня ждем ответа. По Тайсону также открыты к переговорам. Главное, чтобы у футболиста было желание оставаться в "Шахтере".
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