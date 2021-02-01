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Палкин: Шахтер продлил контракты с Матвиенко и Хочолавой

Премьер-лига
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Палкин: Шахтер продлил контракты с Матвиенко и Хочолавой
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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил, что с Николаем Матвиенко и Давидом Хочолавой ранее были подписаны новые контракты.

– В прессе есть информация, что уже почти год назад "Шахтер" продлил контракты с Хочолавой и Матвиенко. Правда ли это?

– Да. С Матвиенко, насколько я помню, раньше, потом с Хочолавой. Да, мы заключили пятилетний контракт.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Давид Хочолава
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Источник:
Shakhtar news

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