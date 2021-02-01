Палкин: Шахтер продлил контракты с Матвиенко и Хочолавой

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин подтвердил, что с Николаем Матвиенко и Давидом Хочолавой ранее были подписаны новые контракты.

– В прессе есть информация, что уже почти год назад "Шахтер" продлил контракты с Хочолавой и Матвиенко. Правда ли это?

– Да. С Матвиенко, насколько я помню, раньше, потом с Хочолавой. Да, мы заключили пятилетний контракт.