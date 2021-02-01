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Палкин: Шахтер продлил контракты с Матвиенко и Хочолавой
Горняки пролонгировали соглашения с игроками еще в прошлом году
Генеральный директор "
– В прессе есть информация, что уже почти год назад "Шахтер" продлил контракты с Хочолавой и Матвиенко. Правда ли это?
– Да. С Матвиенко, насколько я помню, раньше, потом с Хочолавой. Да, мы заключили пятилетний контракт.
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Источник:Shakhtar news
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