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Ринат Ахметов поздравил президента Руха с 50-летием

Премьер-лига
(1 голосов)

У Григория Козловского - юбилей

Ринат Ахметов поздравил президента Руха с 50-летием
Новина українською

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов по случаю 50-летия Григория Козловского прислал персональное поздравление президенту "Руха". Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

В письме, адресованном Григорию Петровичу говорится следующее:

Уважаемый Григорий Петрович!

Примите мои самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего 50-летия.

Вас знают как человека амбициозного, целенаправленного, который беззаветно любит футбол. Уверен, именно такие качества президента является основой для побед и достижений клуба. Вы хотите видеть свою команду сильной и успешной, направляете на это всю свою энергию, чем вносите весомый вклад в развитие всего украинского футбола.

Желаю "Руху" интересного сезона и больших клбуних свершений, а Вам лично - крепкого здоровья и оптимизма, семейного счастья и благополучия, неизменно ярких и радостных эмоций от игры любимой команды!

С уважением, Президент ФК "Шахтер"

Ринат Ахметов

Ринат Ахметов поздравил президента Руха с 50-летием - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (2)
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avangardo (Lviv)
02.02.2021 в 00:31
Продав базу у Винниках Шахтарю тепер можна і вітати
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c99baf (Харьков)
02.02.2021 в 00:17
Ну и "табло"
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