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Ринат Ахметов поздравил президента Руха с 50-летием
У Григория Козловского - юбилей
Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов по случаю 50-летия Григория Козловского прислал персональное поздравление президенту "
В письме, адресованном Григорию Петровичу говорится следующее:
Уважаемый Григорий Петрович!
Примите мои самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего 50-летия.
Вас знают как человека амбициозного, целенаправленного, который беззаветно любит футбол. Уверен, именно такие качества президента является основой для побед и достижений клуба. Вы хотите видеть свою команду сильной и успешной, направляете на это всю свою энергию, чем вносите весомый вклад в развитие всего украинского футбола.
Желаю "Руху" интересного сезона и больших клбуних свершений, а Вам лично - крепкого здоровья и оптимизма, семейного счастья и благополучия, неизменно ярких и радостных эмоций от игры любимой команды!
С уважением, Президент ФК "Шахтер"
Ринат Ахметов
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