Ринат Ахметов поздравил президента Руха с 50-летием

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов по случаю 50-летия Григория Козловского прислал персональное поздравление президенту " Руха ". Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

В письме, адресованном Григорию Петровичу говорится следующее:

Уважаемый Григорий Петрович!

Примите мои самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего 50-летия.

Вас знают как человека амбициозного, целенаправленного, который беззаветно любит футбол. Уверен, именно такие качества президента является основой для побед и достижений клуба. Вы хотите видеть свою команду сильной и успешной, направляете на это всю свою энергию, чем вносите весомый вклад в развитие всего украинского футбола.

Желаю "Руху" интересного сезона и больших клбуних свершений, а Вам лично - крепкого здоровья и оптимизма, семейного счастья и благополучия, неизменно ярких и радостных эмоций от игры любимой команды!

С уважением, Президент ФК "Шахтер"

Ринат Ахметов