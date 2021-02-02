Буяльский: На сборах соперники против нас выходят как на последнюю игру

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о контрольном поединке с "Динамо" из Тбилиси (1:0).

- И в Турции, и в Дубае на сборах команды против нас выходят как на последнюю игру. Наверное, где-то и премиальные им платят. И красные, и желтые карточки получают в матчах. Был бы VAR, вдевятером, наверное, играли бы. Мы готовимся к чемпионату, Лиге Европы, у нас немного другие задачи. А у наших соперников на сборах - выйти и доказать что-то. Непонятно.

- Очень жестко играли против вас?

- Не только против меня, а против всей команды. Вы видели, они в некоторых моментах не успевают и специально прыгают. Это не красит их.

- Исторически сложилось, что "Динамо" Киев и "Динамо" Тбилиси связывают приятельские отношения. Думали ли вы об этом перед матчем?

- Честно, об этом не знал. Это, наверное, давно было. Просто по названию понял, что есть что-то общее между двумя клубами.

- Насколько важно было для нас победить сегодня? Либо результат – не самое главное?

- Когда выходишь на матч и против тебя жестко играют, у игроков срабатывает самолюбие. Хочется победить любой ценой. Мы старались это делать до последних минут, так и получилось.

- Против тебя сыграли в штрафной зоне – как нога?

- Все нормально. Действовали жестко, но я успел ноги поднять и, слава богу, все обошлось. Для них это как официальная игра.

- Нервничал, когда реализовывал пенальти?

- Не очень хорошо пробил. Я не бью пенальти в чемпионате. Этим занимаются де Пена, Витя Цыганков. Я был немного заведен и ребята дали его выполнить.