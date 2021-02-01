Режим не нарушал, уехал по семейным обстоятельствам - Селезнев продолжает все отрицать

Нападающий Колоса Евгений Селезнев продолжает отрицать, что был отчислен из клуба после нарушения режима.

"Я уехал по семейным обстоятельствам. Нарушение режима? А у меня сейчас такой голос, что я мог нарушить режим? Давайте оставим эти слухи, они развеются сами.

Продолжение в УПЛ? Почему нет... Я что, собирался заканчивать? Сейчас пока провожу время с сыном, с собакой, с мамой, с супругой", - сказал Селезнев.