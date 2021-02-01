Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Режим не нарушал, уехал по семейным обстоятельствам - Селезнев продолжает все отрицать
И еще не против продолжить играть в УПЛ
Нападающий Колоса Евгений Селезнев продолжает отрицать, что
"Я уехал по семейным обстоятельствам. Нарушение режима? А у меня сейчас такой голос, что я мог нарушить режим? Давайте оставим эти слухи, они развеются сами.
Продолжение в УПЛ? Почему нет... Я что, собирался заканчивать? Сейчас пока провожу время с сыном, с собакой, с мамой, с супругой", - сказал Селезнев.
Напомним, что Евгений перешел в "Колос" прошлым летом и за полгода наиграл 12 матчей, отметившись пятью голами.
Популярное сейчас
- Источник: Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты
- Официально. Виктор Коваленко стал игроком Аталанты
- Мирон Маркевич: о секрете молодости, приглашении Левандовски и знакомстве с эффектной девушкой
- Селезнева отчислили из Колоса из-за состояния алкогольного опьянения, в котором тот прибыл на контрольный матч
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
Новости по теме
- 19:47 Украинские Селезнев: Все, что пишут, это все бред. Как можно представить, что я пьяный на игру выходил?
- 18:38 Украинские Цыганык: Претензии Колоса к Селезневу были еще в октябре
- 15:28 Украинские Селезнева отчислили из Колоса из-за состояния алкогольного опьянения, в котором тот прибыл на контрольный матч