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Режим не нарушал, уехал по семейным обстоятельствам - Селезнев продолжает все отрицать

Премьер-лига
(1 голосов)

И еще не против продолжить играть в УПЛ

Режим не нарушал, уехал по семейным обстоятельствам - Селезнев продолжает все отрицать
Новина українською

Нападающий Колоса Евгений Селезнев продолжает отрицать, что был отчислен из клуба после нарушения режима.

"Я уехал по семейным обстоятельствам. Нарушение режима? А у меня сейчас такой голос, что я мог нарушить режим? Давайте оставим эти слухи, они развеются сами.

Продолжение в УПЛ? Почему нет... Я что, собирался заканчивать? Сейчас пока провожу время с сыном, с собакой, с мамой, с супругой", - сказал Селезнев.

Напомним, что Евгений перешел в "Колос" прошлым летом и за полгода наиграл 12 матчей, отметившись пятью голами.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
02.02.2021 в 00:31
ахахах) нас там нет (с), это не мы (с), это фашист Костышин сам себя напоил)
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+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
01.02.2021 в 23:53
Пид.ор брехливый. Вся футбольная общественность желает, что бы ты исчез с футбольной карты Украины. Гнида.
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+3
0


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