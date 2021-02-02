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Источник: Вечером перед матчем с Рухом Селезнев выпивал с Андреем Ворониным

Премьер-лига
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На поединок форвард так и не вышел

Источник: Вечером перед матчем с Рухом Селезнев выпивал с Андреем Ворониным
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Журналист телеканалов "Футбол" Владимир Крамар, ссылаясь на свои источники, рассказал свою версию, по какой причине Евгений Селезнев был отчислен из "Колоса".

"Конфликт произошел перед товарищеским матчем с брестским "Рухом". Селезнев вышел на разминку, но не вышел на матч, хотя и попал в основу.

Конфликт произошел в раздевалке, из-за чего команда из Ковалевки начала контрольную встречу в меньшинстве. Составы команд уровнялась лишь на 10-й минуте, когда после разминки на поле вышел Мамаду Данфа.

Говорят, что за день до игры вечером Селезнев встретился с другом, Андреем Ворониным. Они посидели хорошенько, употребляя алкоголь, и произошло то, что произошло. Компания складывалась не из двух человек, были и другие люди, но их имена не разглашаются, " - сказал Крамар.

Также журналисты "Футболов" пытались взять комментарий у представителей "Колоса", но спортивный директор ковалевцев Виталий Лисицкий сообщил, что комментарии клуба будут позже.

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В статье: Евгений Селезнев Андрей Воронин ТК Футбол Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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