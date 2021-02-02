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Источник: Вечером перед матчем с Рухом Селезнев выпивал с Андреем Ворониным
На поединок форвард так и не вышел
Журналист телеканалов "Футбол" Владимир Крамар, ссылаясь на свои источники, рассказал свою версию, по какой причине Евгений Селезнев был отчислен из "
"Конфликт произошел перед товарищеским матчем с брестским "Рухом". Селезнев вышел на разминку, но не вышел на матч, хотя и попал в основу.
Конфликт произошел в раздевалке, из-за чего команда из Ковалевки начала контрольную встречу в меньшинстве. Составы команд уровнялась лишь на 10-й минуте, когда после разминки на поле вышел Мамаду Данфа.
Говорят, что за день до игры вечером Селезнев встретился с другом, Андреем Ворониным. Они посидели хорошенько, употребляя алкоголь, и произошло то, что произошло. Компания складывалась не из двух человек, были и другие люди, но их имена не разглашаются, " - сказал Крамар.
Также журналисты "Футболов" пытались взять комментарий у представителей "Колоса", но спортивный директор ковалевцев Виталий Лисицкий сообщил, что комментарии клуба будут позже.
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