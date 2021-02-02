Стало известно, почему Борячук не играет в спаррингах Руха, Федык отказался от еще одного новичка

В Турции у новичка " Руха " Андрея Борячука возникли проблемы со здоровьем. Его дебют в львовской команде откладывается.

Сейчас ситуация уже нормализовалась, однако арендованный у "Шахтера" нападающий еще даже не тренируется в общей группе.

Также тренерский штаб "Руха" решил отказаться от услуг легионера, который находился на просмотре и выходил на замену в спарринге с "Акжайыком" из Казахстана.