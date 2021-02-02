Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, почему Борячук не играет в спаррингах Руха, Федык отказался от еще одного новичка
Проблемы со здоровьем
В Турции у новичка "
Сейчас ситуация уже нормализовалась, однако арендованный у "Шахтера" нападающий еще даже не тренируется в общей группе.
Также тренерский штаб "Руха" решил отказаться от услуг легионера, который находился на просмотре и выходил на замену в спарринге с "Акжайыком" из Казахстана.
Читайте такжеРинат Ахметов поздравил президента Руха с 50-летием
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:meta-ratings
Популярное сейчас
- Ливерпуль подписал двух центрбеков, Мустафи будет спасать Шальке от вылета. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Цыганык: Шахтер готов предложить Тайсону новый контракт
- Бабич: 1 млн евро за Коваленко - выглядит больше как компенсация, а не продажа
- Источник: Селезнева отчислили из Колоса за грубое нарушение режима
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...