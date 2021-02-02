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Заря получила отказ Олимпика по поводу трансфера иранца Шахаба
Останется до лета
Футбольный комментатор и телеведущий Виктор Вацко сообщил на ТК Футбол новость вокруг эпопеи с вероятном переходом пока лучшего форварда УПЛ Шахаба Захеди из донецкого "
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Накануне луганчане предлагали "Олимпику" выкупить 25-летнего иранца в это зимнее трансферное окно за 300 000 евро. Но, по словам Вацко, "Олимпик" ответил отказом.
"Заря" накануне зарегистрировала в УАФ предварительный контракт с Шахабом, летом он будет играть за луганчан.
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Источник:Вмикай підігрів
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Комментарии (2)
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Металлист Харьков
02.02.2021 в 12:11
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ещё не специалист (Кривой Рог)
02.02.2021 в 10:49
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