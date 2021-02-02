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Заря получила отказ Олимпика по поводу трансфера иранца Шахаба

Премьер-лига
(1 голосов)

Останется до лета

Заря получила отказ Олимпика по поводу трансфера иранца Шахаба
Новина українською

Футбольный комментатор и телеведущий Виктор Вацко сообщил на ТК Футбол новость вокруг эпопеи с вероятном переходом пока лучшего форварда УПЛ Шахаба Захеди из донецкого "Олимпика" в "Зарю".

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Накануне луганчане предлагали "Олимпику" выкупить 25-летнего иранца в это зимнее трансферное окно за 300 000 евро. Но, по словам Вацко, "Олимпик" ответил отказом.

"Заря" накануне зарегистрировала в УАФ предварительный контракт с Шахабом, летом он будет играть за луганчан.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Вацко Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Евгений Геллер трансфер Шахаб Захеди
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Комментарии (2)
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Металлист Харьков
02.02.2021 в 12:11
Заря пожадничала ! Классный забивной игрок ! В такой команде как Олимпик кучу голов поназабивал ! В нормальной команде вообще разошёлся бы ! В Шахтёр его надо !
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ещё не специалист (Кривой Рог)
02.02.2021 в 10:49
""... по словам Вацко, "Олимпик" ответил отказом."" А по информации Петровича (уборщика офисов) всё выглядит намного интересней.
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