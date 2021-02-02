Заря получила отказ Олимпика по поводу трансфера иранца Шахаба

Футбольный комментатор и телеведущий Виктор Вацко сообщил на ТК Футбол новость вокруг эпопеи с вероятном переходом пока лучшего форварда УПЛ Шахаба Захеди из донецкого " Олимпика " в "Зарю".

Накануне луганчане предлагали "Олимпику" выкупить 25-летнего иранца в это зимнее трансферное окно за 300 000 евро. Но, по словам Вацко, "Олимпик" ответил отказом.

"Заря" накануне зарегистрировала в УАФ предварительный контракт с Шахабом, летом он будет играть за луганчан.