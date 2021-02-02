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Экс-хавбек Зари перешел в бразильский клуб Серии D
Возвращение домой
Бывший полузащитник луганской "
Игрок в качестве свободного агента подписал контракт с клубом "Пелотас", который играет в Серии D.
К этому времени Силас был в минском "Динамо" (Беларусь).
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Источник:Інстаграм Пелотаса
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