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Экс-хавбек Зари перешел в бразильский клуб Серии D

Премьер-лига
(1 голосов)

Возвращение домой

Экс-хавбек Зари перешел в бразильский клуб Серии D
Новина українською

Бывший полузащитник луганской "Зари" 24-летний бразилец Силас Араужу да Силва, который играл в луганском клубе в 2017-2020 годах, вернулся на родину.

Игрок в качестве свободного агента подписал контракт с клубом "Пелотас", который играет в Серии D.

К этому времени Силас был в минском "Динамо" (Беларусь).

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Минск) Силас
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