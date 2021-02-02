Экс-хавбек Зари перешел в бразильский клуб Серии D

Бывший полузащитник луганской " Зари " 24-летний бразилец Силас Араужу да Силва, который играл в луганском клубе в 2017-2020 годах, вернулся на родину.

Игрок в качестве свободного агента подписал контракт с клубом "Пелотас", который играет в Серии D.

К этому времени Силас был в минском "Динамо" (Беларусь).