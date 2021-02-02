Мирон Маркевич: Хотелось бы, чтобы Остап выиграл один из европейских кубков

За много лет украинские болельщики привыкли видеть Мирона Маркевича на тренерской скамье, у кромки поля или же у микрофона во время флеш-интервью или пресс-конференций. В последние же четыре с половиной года он возглавляет Комитет сборных УАФ, продолжая держать руку на пульсе всех футбольных событий страны. Маркевича часто можно увидеть на стадионах, которые он посещает по долгу службы. Следит специалист и за перипетиями ведущих европейских чемпионатов, наблюдая за матчами по телетрансляциям.

В канун своего юбилея Мирон Маркевич охотно согласился приоткрыть завесу нефутбольной жизни, рассказав о своих воспоминаниях, поделившись взглядами на разные вещи и поведав о пристрастиях.

ПОДАРОК ИЗ АМЕРИКИ

- Каким самым запоминающимся был подарок на день рождения?

У моего отца в Америке жили братья, сестра и их родители, которые как-то прислали мне настоящие хоккейные коньки. Думаю, что в ту пору в Украине таких точно больше нигде не было. Я любил играть в хоккей, так как в период моего детства зимы были несколько другими, чем теперь. Можете себе представить, сколько было завистников, когда увидели меня в этих коньках! Этот подарок запомнился мне на всю жизнь.

- Что вдохновляет вас в жизни?

- В первую очередь, моя семья - я ведь столько лет ради нее работал! Очень рад и за детей, и за внуков. Ну и футбол вдохновляет, разумеется.

- От чего заряжаетесь энергией?

- Стараюсь вести активный способ жизни. Я много двигаюсь, особенно в лесу. И не только сейчас в окрестностях родного Львова, а и раньше, в период моей работы в Харькове и Днепропетровске. Я бежал в безлюдные места, наслаждаясь в лесу красотой природы, целебным воздухом, пением птиц. Причем, в любое время года. Когда провожу в лесу несколько часов, то оттуда прибегаю совсем другим.

ИЗ ВЕНГРИИ - С ДЕФИЦИТНЫМ "ВИНИЛОМ"

- Какое из своих увлечений считаете главным?

- Конечно же, футбол – тут даже и говорить нечего! Эта игра, сколько себя помню, всегда была в моей жизни. А еще я люблю хорошую музыку. Когда-то у меня была одна из лучших коллекций виниловых пластинок во Львове, и в то время это считалось чем-то необычайным. Из поездки в Венгрию с "Карпатами" я вез кучу дисков. Кто тогда еще мог иметь во Львове на "винилах" альбомы Janis Joplin, "Creedence Clearwater Revived", Elvis Presley? Я когда их привез, это было нечто! Ведь тогда такой диск на черном рынке стоил 100-150 рублей!

- А переписывать на магнитофон давали?

Только дома. Ведь кому-то диск дашь - и потом его уже можно было и не найти (улыбается). Ко мне домой приходили меломаны из числа ближайших друзей, и переписывали. Кого попало домой я не пускал.

- Кто из исполнителей украинской эстрады вам больше по душе?

- К сожалению, ныне нет с нами Назария Яремчука. Мы с супругой очень любили этого исполнителя, всегда с удовольствием слушая его песни. А еще был такой львовский ансамбль - "Ватра". Тоже любили его слушать. Нравятся Тарас Петриненко, София Ротару, а также старая "Смерічка", в которой было много талантливых людей. В ней солировали Василий Зинкевич, тот же Яремчук, Владимир Ивасюк.

- Какую песню готовы спеть от начала до конца?

- "Черемшину".

- На каком музыкальном инструменте могли бы сыграть хоть сейчас?

- Нет, сейчас уже не мог бы. В детстве я играл на фортепиано, хотя желания у меня особого не было. Но родители заставляли. Видимо, все это во мне с тех пор осталось, так что музыку я понимаю.

ПРОСТАЯ РОЛЬ В… МАССОВКЕ

- Кто ваш любимый актер?

- Их столько, что сразу и не ответишь. Но я все же назвал бы Ивана Миколайчука.

- С кем из известных актеров кино, театра или эстрады знакомы лично?

- Не раз общались с Богданом Ступкой. Но, к сожалению, этого талантливого актера уже нет в живых…

- Если бы вам предложили сыграть в кино в любой понравившейся роли, какую бы выбрали?

- Разве что просто стоять в массовке (протяжно смеется). Считаю, что артистом нужно родиться. Каждый должен заниматься своим делом. Я - не артист, это точно.

- Любите ли вы рассказывать анекдоты?

- Нет, я этого делать не умею. А вот слушать люблю. Есть люди, которые какой-нибудь простенький анекдот так умело расскажут, что я могу смеяться несколько минут.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ ЛЬВОВА

- Какая из модных вещей во времена вашей молодости была для вас самой ценной?

- Даже не знаю, что и сказать, ведь в пору моей юности мы особо не могли себе что-то позволить – жили в такой стране, где все было дефицитом. Но однажды я был несказанно рад, когда в роли игрока в 1971-м году поехал в Венгрию в составе "Карпат". Зашел там в магазин и купил джинсы Wrangler. Для меня тогда это было что-то неимоверное! После этого я был первым парнем во Львове (улыбается). Мне тогда было 19 или 20 лет.

- Какой марки был ваш первый автомобиль?

- "Девятка" - ВАЗ-2109. Но ее через неделю украли.

- Нашли?

- Нет. Какой там "нашли?"! До сих пор никто не знает, где моя машина.

- Приходилось ли вам ездить в общественном транспорте зайцем?

- Да, конечно! Причем, ездить зайцем приходилось не только в салоне, но и прицепившись сзади снаружи трамвая или троллейбуса. Для меня и моих сверстников в детстве это было увлекательным занятием – чем-то вроде хобби.

- Какие вредные привычки прошли через вас?

- Раньше я курил. Лет десять, наверное. Эта привычка появилась у меня во время работы в луцкой "Волыни", в начале 90-х. А покончил с ней в 2002-м.

ОХ, ЭТИ ТАНЦЫ!

- Бывали ли у вас конфликты с милицией или ГАИ?

- С госавтоинспекцией бывали. Я, как и любой водитель, нарушал правила. На красный свет не ездил, а вот скорость превышал. Если, к примеру, кто-то спереди тащился со скоростью 20 километров в час, то для меня это было неприемлемо – вот и приходилось обгонять. Инспекторы ГАИ меня останавливали и штрафовали. И я всегда платил. Раз нарушил – значит, приходилось раскошеливаться.

- Приходилось ли вам когда-нибудь спасаться бегством?

- Конечно. Такие случаи бывали, и не раз. Когда-то прототипом нынешних дискотек были танцы. Если ты зашел не в "тот" район и не с "той" девушкой познакомился, то мог получить по голове. Так что иногда приходилось бежать.

- Когда испытывали наибольший страх?

- Когда кто-то из родных был болен. Это самый большой страх.

- Кого у вас больше – друзей или врагов?

- Ну что это за мужчина, ко­торый не имеет врагов? По­нятное дело, что их, как и дру­зей, хватает. Но друзей все же больше.

ЖИЗНЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

- Случались ли ситуации, при которых приходилось говорить неправду?

- Я не могу ска­зать, что отношусь к катего­рии лгунов, но время от време­ни к этому невольно приходится прибегать. Что поделаешь, у тренеров та­кая работа - люди этой профессии иногда вы­нуждены немного лукавить (улыбается).

- Какая у вас любимая фраза или выражение?

- (Рассмеявшись). Мне уже приписали "Та то таке". Конечно, это шутка, ведь много людей так говорит. А если серьезно, то о любимой фразе или выражении даже не задумывался. Но у меня такое есть: "Выходите на поле – и играйте в футбол!". Футбол – простая игра: перед приемом передачи от партнера ты должен знать, что в следующее мгновенье делать с мячом – и все! Я это футболистам всегда говорил.

- Сколько часов в неделю вы проводите в интернете?

Честно говоря, я интернет не люблю. Советовал бы людям сидеть в нем поменьше. Могу лишь посмотреть результаты матчей, а в силу своих нынешних функций в УАФ и всего того, что касается сборной Украины.

- Отдали бы 100 тысяч долларов, чтобы полететь в космос?

- Да.

- Верите ли вы в существование внеземных цивилизаций?

- Нет, не верю.

ЖЕЛАНИЕ ДЛЯ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ

- Прочитали ли вы Библию?

- Не могу утверждать, что прочел ее дословно. Точнее будет сказать так: пролистал.

- Пробовали ли вы писать стихи?

- Нет.

- Контакт с какими животными доставляет вам наибольшее удовольствие?

- Я люблю всех животных. Любой контакт – будь то собака или кот для меня настоящий релакс.

- Какой улов был самым удачным в роли рыбака?

- Я люблю ходить на хищника – щуку, окуня. Уловы на спининг были разные – и 7, и 10, и даже 15 килограммов! На удочку наибольший улов был – это 12-килограммовый белый амур. Его я поймал в позапрошлом году на Львовщине.

- Раз уж зашел разговор о рыболовле, то напрашивается вопрос: если бы вы могли попросить золотую рыбку об исполнении одного желания, то каким бы оно было?

- Хотел бы еще поработать тренером.

- Есть ли у вас какие-то личные футбольные суеверия?

- Есть. Всегда, когда команда выходит на разминку, я выбрасываю из раздевалки все пустое.

МЕССИ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

- Какие запахи вам больше всего нравятся?

- Пожалуй, запах леса.

- Сколько языков знаете?

- Четыре: украинский, русский, английский и польский.

- Какое транспортное средство хотели бы освоить?

- (Улыбается). Наверное, самолет.

- Какая тройка "самых-самых" городов Украины?

- Пожалуй, это Львов, Киев и Харьков.

- Кого считаете лучшим футболистом последнего десятилетия?

- Аргентинца Лионеля Месси.

- Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете?

- Наверное, есть. Таких вещей много. Стоит хотя бы назвать то, что предписано в десяти заповедях: не укради, не убий… Все то, что люди не должны делать априори.

С МЫСЛЯМИ ОБ УКРАИНЕ

- Представляете ли вы себя в роли политического деятеля, или например, в роли депутата Верховной Рады?

- Да нет, какой из меня депутат! Хотя мне предлагали, и не один раз. Думаю, что я прошел бы без проблем. Но это не мое. Я в политике – это нонсенс! Всегда говорил, говорю и буду говорить, что каждый должен заниматься своим любимым делом. Мое призвание – тренер, и в этой роли Я чувствую себя уверенно.

- Что вы считаете самым дорогим в вашей жизни?

- Семью и Родину. Эти два понятия неразделимы. Украина – это уникальное государство, его я никогда ни на что не променял бы. Хотя имею возможность. Ну а семья – это святое.

- Какой бы вы хотели видеть Украину через 10 лет?

В первую очередь, чтобы она была единой и независимой. Независимой ни от кого. Тем более, что у нашего государства для этого имеется все необходимое – и природные ресурсы, и работящие люди. Нужно лишь, чтобы каждый гражданин понимал, что он будет тут работать, зарабатывать хорошие деньги и нормально жить.

- Какова ваша главная мечта?

- Учитывая, что мой старший сын Остап идет по моим стопам, хотелось бы, чтобы он выиграл один из европейских кубков. Около шести лет назад я с "Днепром" был в шаге от этого, так может ему удасться. Мы ведь живем для того, чтобы наши дети были лучше нас.