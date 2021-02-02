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Сабо о Селезневе: Сначала пьют, а потом хотят играть до 36 лет?

Премьер-лига
(2 голосов)

Вспомнил свои времена

Сабо о Селезневе: Сначала пьют, а потом хотят играть до 36 лет?
Новина українською

Футбольный эксперт Йожеф Сабо, бывший тренер "Динамо" и сборной Украины, прокомментировал скандал с участием нападающего "Колоса" Евгения Селезнева, который был отчислен из команды Руслана Костишина и досрочно покинул собрание из-за нарушения спортивного режима.

Я знаю Руслана Костишина и как футболиста, и как тренера. Он любит дисциплину. Очевидно, Евгений Селезнев нарушил режим, и тренер ему сказал, что такой пример его молодым игрокам не нужен. К сожалению, со стороны опытного игрока вышел плохой пример.

Получается, еще вчера играл, а сегодня уже уволили. Пока всей информации о случившемся мы не знаем. У каждой стороны своя версия.

Я, когда был футболистом, не пил, и сейчас не пью. И когда стал тренером, не пил. Почему это делают футболисты в разгар карьеры, не знаю. Получается, сначала пьют, а потом хотят играть до 36 лет. Но так уже не получится, время ушло.

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В статье: Евгений Селезнев Руслан Костышин Йожеф Сабо Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
02.02.2021 в 12:36
А как же без бухлишка хорошего?
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