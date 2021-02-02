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Беседин и Сидклей внесены в заявку Динамо
Возвращение после паузы
Киевское "
Напомним, 24-летний нападающий киевского клуба и национальной сборной Украины Беседин пропустил прошлый календарный 2020-й год из-за дисквалификации от УЕФА за нарушение антидопинговых правил.
После завершения срока дисквалификации Артем вернулся к тренировкам и проходит сборы с киевским клубом.
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Источник:УПЛ
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