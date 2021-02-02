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Беседин и Сидклей внесены в заявку Динамо

Премьер-лига
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Возвращение после паузы

Беседин и Сидклей внесены в заявку Динамо
Новина українською

Киевское "Динамо" внесло нападающего Артема Беседина в заявку на весеннюю часть сезона 2020/2021. Также в нее попал бразильський захищтник левого фланга Сидклей, которий провел 2020 год в аренде "Коринтианс".

Напомним, 24-летний нападающий киевского клуба и национальной сборной Украины Беседин пропустил прошлый календарный 2020-й год из-за дисквалификации от УЕФА за нарушение антидопинговых правил.

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После завершения срока дисквалификации Артем вернулся к тренировкам и проходит сборы с киевским клубом.

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В статье: Динамо (Киев) дисквалификация Артем Беседин
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Источник:
УПЛ

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