Беседин и Сидклей внесены в заявку Динамо

Киевское " Динамо " внесло нападающего Артема Беседина в заявку на весеннюю часть сезона 2020/2021. Также в нее попал бразильський захищтник левого фланга Сидклей, которий провел 2020 год в аренде "Коринтианс".

Напомним, 24-летний нападающий киевского клуба и национальной сборной Украины Беседин пропустил прошлый календарный 2020-й год из-за дисквалификации от УЕФА за нарушение антидопинговых правил.

После завершения срока дисквалификации Артем вернулся к тренировкам и проходит сборы с киевским клубом.