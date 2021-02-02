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В Минае обещают новый челлендж - бисиклета Кобина против паненки Милевского

Премьер-лига
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На сборах у закарпатцев не скучно

В Минае обещают новый челлендж - бисиклета Кобина против паненки Милевского
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин в эфире ТК "Футбол" рассказал, как его команда проводит подготовку к возобновлению второй части УПЛ.

- Мы приехали сюда работать, а не отдыхать. У них был месяц отпуска, могли просыпаться в любое время. Сейчас команда работает.

Некоторые будут недовольны тем, что надо рано утром вставать. Я по себе знаю: не всегда хочется с утра просыпаться, но когда они вспоминают, что нам надо работать, то с этим проблем нет.

- Вы - мастер "бисиклеты", Милевский - мастер "паненки"! Планируете мастер-класс для своих подопечных?

- Конечно! Сейчас уже мы запланировали челлендж друг против друга, поскольку у Артема есть свой ютуб-канал.

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В статье: Василий Кобин Артем Милевский ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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