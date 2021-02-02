Сабо: Может Селезнев поймет, что сделал глупость. Может он и попросит извинения

Футбольный эксперт Йожеф Сабо, бывший тренер "Динамо" и сборной Украины, прокомментировал скандал с участием нападающего " Колоса " Евгения Селезнева, который был отчислен из команды Руслана Костишина и досрочно покинул сборы из-за нарушения спортивного режима.

"Надо знать, когда можно нарушать режим, а когда нельзя. Тем более, что они на сборах.

Может быть он поймет, что сделал глупость. Может он и попросит извинения. Начнет работать в тренировочном процессе и все станет на свои места", - сказал Сабо.