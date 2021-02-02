Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо: Может Селезнев поймет, что сделал глупость. Может он и попросит извинения
Интересно дальнейшее развитие событий в данной ситуации
Футбольный эксперт Йожеф Сабо, бывший тренер "Динамо" и сборной Украины, прокомментировал скандал с участием нападающего "
"Надо знать, когда можно нарушать режим, а когда нельзя. Тем более, что они на сборах.
Может быть он поймет, что сделал глупость. Может он и попросит извинения. Начнет работать в тренировочном процессе и все станет на свои места", - сказал Сабо.
Читайте такжеСелезнев: пьянство, воображение и реальность. Все складывается в один пазл + видео
Популярное сейчас
- Сабо о Селезневе: Сначала пьют, а потом хотят играть до 36 лет?
- Такие разные трансферы игроков Шахтера, неожиданный претендент на Яремчука. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Коваленко в Бергамо, переход Бутко и переезд Де Пены в MLS? Главные новости за 1 февраля. Аудио
- Костышин отреагировал на вопрос об уходе Селезнева из Колоса
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО