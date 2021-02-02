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Сабо: Может Селезнев поймет, что сделал глупость. Может он и попросит извинения

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересно дальнейшее развитие событий в данной ситуации

Сабо: Может Селезнев поймет, что сделал глупость. Может он и попросит извинения
Новина українською

Футбольный эксперт Йожеф Сабо, бывший тренер "Динамо" и сборной Украины, прокомментировал скандал с участием нападающего "Колоса" Евгения Селезнева, который был отчислен из команды Руслана Костишина и досрочно покинул сборы из-за нарушения спортивного режима.

"Надо знать, когда можно нарушать режим, а когда нельзя. Тем более, что они на сборах.

Может быть он поймет, что сделал глупость. Может он и попросит извинения. Начнет работать в тренировочном процессе и все станет на свои места", - сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Евгений Селезне Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
02.02.2021 в 18:13
Такі люди як Селезньов пробачення не просять.Вони рахують що завжди праві.
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0
0
seryiezik (Киев)
02.02.2021 в 17:29
Не царское это дело прощение просить:))
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
02.02.2021 в 16:36
не попросит
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+2
0


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