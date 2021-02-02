Шахтер сыграет спарринг с Мариуполем

" Шахтер " несколько изменил расписание матчей и спарринг-партнеров на своем втором турецком сборе.

В среду утром "оранжево-черные" встретятся с "Мариуполем", а вечером, как ранее и было запланировано, со "Слованом".

В пятницу соперником станет "Борац" из Боснии и Герцегеговины (ранее "горняки" в этот день планировали сыграть с "Локомотивом" из Тбилиси). Этой игрой команда Каштру завершит сбор и вернется в Киев.

Расписание контрольных матчей (время киевское):

3 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Мариуполь" (Мариуполь, Украина)

3 февраля, 16:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)

5 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

Матчи будут показаны в прямом эфире на Shakhtar TV и в сервисе Shakhtar Club.