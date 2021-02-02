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Шахтер сыграет спарринг с Мариуполем
Некоторые изменения в расписании спаррингов горняков
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В среду утром "оранжево-черные" встретятся с "Мариуполем", а вечером, как ранее и было запланировано, со "Слованом".
В пятницу соперником станет "Борац" из Боснии и Герцегеговины (ранее "горняки" в этот день планировали сыграть с "Локомотивом" из Тбилиси). Этой игрой команда Каштру завершит сбор и вернется в Киев.
Расписание контрольных матчей (время киевское):
- 3 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Мариуполь" (Мариуполь, Украина)
- 3 февраля, 16:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)
- 5 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
Матчи будут показаны в прямом эфире на Shakhtar TV и в сервисе Shakhtar Club.
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