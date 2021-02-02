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Шахтер сыграет спарринг с Мариуполем

Премьер-лига
(1 голосов)

Некоторые изменения в расписании спаррингов горняков

Шахтер сыграет спарринг с Мариуполем
Новина українською

"Шахтер" несколько изменил расписание матчей и спарринг-партнеров на своем втором турецком сборе.

В среду утром "оранжево-черные" встретятся с "Мариуполем", а вечером, как ранее и было запланировано, со "Слованом".

В пятницу соперником станет "Борац" из Боснии и Герцегеговины (ранее "горняки" в этот день планировали сыграть с "Локомотивом" из Тбилиси). Этой игрой команда Каштру завершит сбор и вернется в Киев.

Расписание контрольных матчей (время киевское):

  • 3 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Мариуполь" (Мариуполь, Украина)
  • 3 февраля, 16:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)
  • 5 февраля, 10:00. "Шахтер" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

Матчи будут показаны в прямом эфире на Shakhtar TV и в сервисе Shakhtar Club.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
02.02.2021 в 17:32
вангую сыграют ничейку или вообще позволят младшим в конце выиграть. А потом будут говорить, мол смотрите: "Марик не фарм, точно не фарм! они же нас обыграли! " )))
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Dozenko (NewYork)
02.02.2021 в 17:04
обычная тренировка с дублем
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