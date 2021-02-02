Белик: Дай бог, чтобы после завершения карьеры Селезнев не переключился на алкоголь

Экс-игрок "Шахтера" и эксперт телеканалов "Футбол" Алексей Белик прокомментировал ситуацию с отчислением Евгения Селезнева из "Колоса" за нарушение режима.

"Для него ситуация очень сложная. Сейчас будет сложно найти команду, которая доверит. Жека никогда не скрывал, мы все знаем, и он всегда напоминал, что у него есть слабости за футбольным полем. Любит он погулять. Веселый человек, который нуждается в этом.

Желаю ему проявить характер. Надеюсь, что найдется команда, которая еще раз поверит и он побьет рекорд. Может быть не в чемпионате Украины, а где-то в Турции.

Для каждого футболиста наступает тяжелый момент, когда надо закончить карьеру игрока и переключиться на что-то другое. Дай бог, чтобы это "другое" не было алкоголем", - подчеркнул Белик.