Преимущество по игре и неумение бить пенальти. Заря минимально проигрывает латвийскому сопернику

Три дня назад луганская "Заря" провела свой лучший матч на сборах, победив со счетом 2:1 клуб "МФМ". Возможно, свою роль сыграла сила нигерийского соперника, но команда Скрипника была на порядок лучше соперника, доминировав весь поединок. К сожалению для украинских зрителей, сегодня все было не настолько просто. "Валмиера" сумела дать бой.

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За матчем, по словам комментатора, следило немало VIP-персон. Был замечен и наставник молодежки Руслан Ротань, и экс-наставник "Олимпика" Вячеслав Шевчук, и даже тренер-оппонент Александр Рябоконь. Неизвестно, были ли скауты итальянских клубов, которые по слухам следят в Турции за Кабаевым, Кочергиным и Назариной. Если же были, то игра Егора их могла разочаровать. Именно полузащитник стал виновником пропущенного гола, ведь после его обрезки в центре поля футболисты "Валмиеры" выбежали в контратаку, которая закончилась взятием ворот. Сам Назарина в оборону возвращался неспешно.

Если до первого гола матч еще попадал в категории "равных", то после пропущенного "Заря" прилично поджала соперника возле их штрафной, но впереди чувствовались определенные проблемы. Возможно, свою роль в этом играет отсутствие Юрченко, которого можно назвать одним из самых креативных футболистов в команде Скрипника. Украинская команда редко била по воротам, а без ударов, как многим известно, не бывает и голов. Не украсило сегодняшнюю игру и грубое поведение игрока "Валмиеры", который в середине второго тайма просто срубил Вернидуба в центре поля. Как итог, справедливая красная карточка - не рядовое событие для товарищеских встреч.

"Валмиера" практически не тревожила оборону луганчан во втором тайме, но сами также не оставляли пространства для "Зари". Спасение пришло из ниоткуда за пять минут до финального свистка - защитники латвийцев нарушили правила в штрафной. Арбитр справедливо указал на точку, но Фаворов пробил неуверенно - вратарь сумел его переиграть и зафиксировать мяч. Возможно, если смотреть на матч в целом, то команда Скрипника не заслужила поражения и наиграла хотя бы на один гол, но не самая лучшая игра атакующих футболистов (Лунев, Алахяр, Кочергин) не позволили бронзовому призеру УПЛ счет сегодня размочить. Отсюда и неутешительный результат - 0:1.

"Заря" - "Валмиера" 0:1

Гол: Кроллис 29

"Заря": Василь - Фаворов, Вернидуб (Кабаев, 61), Абу Ханна, Цыганикс - Иванисеня - Хомченовский, Назарина, Кочергин - Лунев (Гладкий, 61), Алахяр (Алефиренко, 68)

На 85-й минуте Фаворов не реализовал пенальти