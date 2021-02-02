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Воронин: Я действительно встречался с Селезневым, но при мне никто не пил

Премьер-лига
(1 голосов)

Кто бы мог подумать

Воронин: Я действительно встречался с Селезневым, но при мне никто не пил
Новина українською

Тренер московского "Динамо", украинец Андрей Воронин прокомментировал информацию о том, что перед спаррингом с "Рухом" он встречался и выпивал с бывшим партнером по сборной Украины Евгением Селезневым, который выступает за "Колос".

"Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред.

Я тренер московского "Динамо", я дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с "Колосом" во всем разберутся, и он продолжит выступать за клуб.

Повторюсь — при мне на встрече никто не пил. А господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И вообще обращать внимание на то, что пишется про других людей и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, причем более осведомленные, чем у журналиста Крамара", — сказал Воронин

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В статье: Андрей Воронин Евгений Селезне Колос (Ковалевка)
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Источник:
sport24

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Комментарии (9)
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Кююмалайнен (Київ)
02.02.2021 в 20:01
Только безалкогольное пиво и безалкогольную водочку 40 градусов - разве это алкоголь?
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0
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
02.02.2021 в 20:00
Нажрались втроём свиньи ватные, та пусть едут в страну царя Владимира-отравителя.
Ответить
0
-1
efim423 (odessa)
02.02.2021 в 19:53
бедные , в сухомятку кокса выжрали )
Ответить
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
02.02.2021 в 19:23
да не курил я, просто стоял где курили
Ответить
+3
-1
velbag (Полтава)
02.02.2021 в 19:23
ага.зустрілися двоє кармільцєв-підсвинячихсобак і не набухались. так ми й повірили
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+5
-2
c99baf (Харьков)
02.02.2021 в 19:13
Похоже у " Колоса" нет воспитательной работы,а именно -старшины и политработника.
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0
0
vadooo (Слатино)
02.02.2021 в 19:06
Врет. И ВАТНИКА Поилец подставил.
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+4
-1
avatar
svat1303 (Днепр)
02.02.2021 в 19:00
смотрели и нюхали
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+4
0
c99baf (Харьков)
02.02.2021 в 18:53
Ключевое слово "...никакого алкоголя".
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+2
0


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