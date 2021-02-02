Воронин: Я действительно встречался с Селезневым, но при мне никто не пил

Тренер московского "Динамо", украинец Андрей Воронин прокомментировал информацию о том, что перед спаррингом с "Рухом" он встречался и выпивал с бывшим партнером по сборной Украины Евгением Селезневым , который выступает за "Колос".

"Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред.

Я тренер московского "Динамо", я дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с "Колосом" во всем разберутся, и он продолжит выступать за клуб.

Повторюсь — при мне на встрече никто не пил. А господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И вообще обращать внимание на то, что пишется про других людей и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, причем более осведомленные, чем у журналиста Крамара", — сказал Воронин