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Воронин: Я действительно встречался с Селезневым, но при мне никто не пил
Кто бы мог подумать
Тренер московского "Динамо", украинец Андрей Воронин прокомментировал информацию о том, что перед спаррингом с "Рухом"
"Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред.
Я тренер московского "Динамо", я дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с "Колосом" во всем разберутся, и он продолжит выступать за клуб.
Повторюсь — при мне на встрече никто не пил. А господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И вообще обращать внимание на то, что пишется про других людей и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, причем более осведомленные, чем у журналиста Крамара", — сказал Воронин
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