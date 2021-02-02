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Турецкий Хатайспор отклонил предложение Динамо по своему лидеру в размере 9 млн евро

Премьер-лига
(3 голосов)

За форварда Аарона Бупендзу киевляне предлагали 9 млн евро, но с рассрочкой выплат

Турецкий Хатайспор отклонил предложение Динамо по своему лидеру в размере 9 млн евро
Новина українською

Вице-президент "Хатайспора" Этхем Сунар в комментарии изданию En Son Haber рассказал об интересе к форварду команды, лидеру бомбардирской гонки чемпионата Турции Аарону Бупендзе.

"Недавно мы получили от европейского клуба предложение в размере 9 миллионов евро с рассрочкой выплат. Но не приняли его.

Также мы вели переговоры с большими турецкими клубами, но наша позиция ясна", – сказал Сунар.

При этом, как сообщает источник, предложение о котором говорил Сунар, делало киевское "Динамо".

Также отмечается, что "Хатайспор" не намерен продавать нападающего менее чем за 10 миллионов евро.

Напомним, что габонец Бупендза выступает за "Хатайспор" с лета 2020 года, куда перешел из "Бордо", и в 19 матчах Суперлиги нынешнего сезона уже забил 15 мячей, являясь на данный момент лидером гонки бомбардиров.

Контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает форварда в 450 тысяч евро.

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В статье: Динамо (Киев) Хатайспор Аарон Бупендза
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Комментарии (1)
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c99baf (Харьков)
02.02.2021 в 18:29
"Полярные совы"в шоке...
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