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Турецкий Хатайспор отклонил предложение Динамо по своему лидеру в размере 9 млн евро
За форварда Аарона Бупендзу киевляне предлагали 9 млн евро, но с рассрочкой выплат
Вице-президент "Хатайспора" Этхем Сунар в комментарии изданию En Son Haber рассказал об интересе к форварду команды, лидеру бомбардирской гонки чемпионата Турции Аарону Бупендзе.
"Недавно мы получили от европейского клуба предложение в размере 9 миллионов евро с рассрочкой выплат. Но не приняли его.
Также мы вели переговоры с большими турецкими клубами, но наша позиция ясна", – сказал Сунар.
При этом, как сообщает источник, предложение о котором говорил Сунар,
Также отмечается, что "Хатайспор" не намерен продавать нападающего менее чем за 10 миллионов евро.
Напомним, что габонец Бупендза выступает за "Хатайспор" с лета 2020 года, куда перешел из "Бордо", и в 19 матчах Суперлиги нынешнего сезона уже забил 15 мячей, являясь на данный момент лидером гонки бомбардиров.
Контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает форварда в 450 тысяч евро.
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