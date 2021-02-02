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Десна договорилась о двух новых спаррингах в Турции

Премьер-лига
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Некоторые изменения в графике матчей черниговцев

Десна договорилась о двух новых спаррингах в Турции
Новина українською

Черниговская "Десна" несколько изменила расписание матчей и спарринг-партнеров на своем турецком сборе.

Матч с "Агробизнесом" 3-го февраля состоится по расписанию.

На 4-е февраля черниговцы договорилась о спарринге с черногорским "Рударом".

9-го февраля "Десна" сыграет не с тбилисским "Локомотивом", как планировалось заранее, а с латвийским "Вентспилсом".

Время начала матчей будет сообщено дополнительно.

Таким образом, график спаррингов "Десны" выглядит следующим образом:

Десна договорилась о двух новых спаррингах в Турции - изображение 1
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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Десна

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