Десна договорилась о двух новых спаррингах в Турции

Черниговская " Десна " несколько изменила расписание матчей и спарринг-партнеров на своем турецком сборе.

Матч с "Агробизнесом" 3-го февраля состоится по расписанию.

На 4-е февраля черниговцы договорилась о спарринге с черногорским "Рударом".

9-го февраля "Десна" сыграет не с тбилисским "Локомотивом", как планировалось заранее, а с латвийским "Вентспилсом".

Время начала матчей будет сообщено дополнительно.

Таким образом, график спаррингов "Десны" выглядит следующим образом: