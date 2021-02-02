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Десна договорилась о двух новых спаррингах в Турции
Некоторые изменения в графике матчей черниговцев
Черниговская "
Матч с "Агробизнесом" 3-го февраля состоится по расписанию.
На 4-е февраля черниговцы договорилась о спарринге с черногорским "Рударом".
9-го февраля "Десна" сыграет не с тбилисским "Локомотивом", как планировалось заранее, а с латвийским "Вентспилсом".
Время начала матчей будет сообщено дополнительно.
Таким образом, график спаррингов "Десны" выглядит следующим образом:
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Источник:ФК Десна
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