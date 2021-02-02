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"Думаю, он найдет себе команду и побьет рекорд УПЛ" - Алиев поддержал Селезнева
Алиев поддержал опального форварда Колоса
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал ситуацию с
"То, что произошло в команде – я не имею права этого говорить, не имею права это обсуждать. Это командное дело. Что у них произошло, с этим они должны разобраться в коллективе.
Я его буду только поддерживать. Понятно, главный тренер "Колоса" Руслан Костышин – это мой кум. Ну и Женя мой кум. Но это они сами разберутся. Я буду только за то, чтобы они разобрались и все было хорошо.
А то, что сейчас дали повод для словесного разговора, что Женю там выгнали – ну сейчас будут это все теребить. Конечно, это неприятно, но ничего. Самое главное, чтобы Жека держался – и все будет хорошо.
Я думаю, что он себе найдет команду и сделает то, о чем мечтал – побьет рекорд лучшего бомбардира чемпионата Украины", - сказал Алиев.
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