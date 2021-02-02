"Думаю, он найдет себе команду и побьет рекорд УПЛ" - Алиев поддержал Селезнева

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал ситуацию с отчислением Евгения Селезнева из "Колоса" за нарушение режима.

"То, что произошло в команде – я не имею права этого говорить, не имею права это обсуждать. Это командное дело. Что у них произошло, с этим они должны разобраться в коллективе.

Я его буду только поддерживать. Понятно, главный тренер "Колоса" Руслан Костышин – это мой кум. Ну и Женя мой кум. Но это они сами разберутся. Я буду только за то, чтобы они разобрались и все было хорошо.

А то, что сейчас дали повод для словесного разговора, что Женю там выгнали – ну сейчас будут это все теребить. Конечно, это неприятно, но ничего. Самое главное, чтобы Жека держался – и все будет хорошо.

Я думаю, что он себе найдет команду и сделает то, о чем мечтал – побьет рекорд лучшего бомбардира чемпионата Украины", - сказал Алиев.