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"Думаю, он найдет себе команду и побьет рекорд УПЛ" - Алиев поддержал Селезнева

Премьер-лига
(3 голосов)

Алиев поддержал опального форварда Колоса

"Думаю, он найдет себе команду и побьет рекорд УПЛ" - Алиев поддержал Селезнева
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал ситуацию с отчислением Евгения Селезнева из "Колоса" за нарушение режима.

"То, что произошло в команде – я не имею права этого говорить, не имею права это обсуждать. Это командное дело. Что у них произошло, с этим они должны разобраться в коллективе.

Я его буду только поддерживать. Понятно, главный тренер "Колоса" Руслан Костышин – это мой кум. Ну и Женя мой кум. Но это они сами разберутся. Я буду только за то, чтобы они разобрались и все было хорошо.

А то, что сейчас дали повод для словесного разговора, что Женю там выгнали – ну сейчас будут это все теребить. Конечно, это неприятно, но ничего. Самое главное, чтобы Жека держался – и все будет хорошо.

Я думаю, что он себе найдет команду и сделает то, о чем мечтал – побьет рекорд лучшего бомбардира чемпионата Украины", - сказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев Евгений Селезне Колос (Ковалевка)
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Источник:
Xsport

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Комментарии (4)
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ulych (Запоріжжя)
02.02.2021 в 20:04
Хіба що коли станеш де-небуть ст. тренером. Або кращий варіант (якщо не всі "бабкі прапіл") - утворюй нову команду, ну скажімо - "Алконавти", проходь із тунцем шлях до УПЛ, а там вже...
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.02.2021 в 20:00
Хто б сумнівався, що на захист кормільця виступить саме цей "адвокат".
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+1
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
02.02.2021 в 19:51
Алконавты-сепарасты ватные.
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+2
0
c99baf (Харьков)
02.02.2021 в 19:46
Команда возьмёт Женю на поруки.
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+1
0


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