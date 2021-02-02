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Гендир Олимпика: Возвращение Шахаба в основу маловероятно, на его место нужно наигрывать новичка

Премьер-лига
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Несколько странная ситуация

Гендир Олимпика: Возвращение Шахаба в основу маловероятно, на его место нужно наигрывать новичка
Новина українською

Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов в эфире ТК "Футбол" рассказал о планах команды на вторую часть сезона и прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

"У нас каждый год одно и то же задание - попасть в топ-тройку. Это задача-максимум, а минимум - попасть в пятерку. Нам на многие позиции не хватает футболистов. Думаю, некоторые еще прилетят на просмотр в Киев, но это будет уже позже. У нас есть скаутская группа, много видео, по которым можно посмотреть футболиста и понять, кто это.

По Бенито и Каргбо "Динамо" не обращалось. Думаю, они доиграют до конца сезона и дальше будем смотреть. По Шахабу новой информации нет. Либо останется как есть, либо будет какое-то предложение. Возвращение Шахаба в основной состав маловероятно, потому что он уже подписал предварительный контракт с "Зарей". Тренер его уже не видит в составе, так как на его место нужно наигрывать новичка", - сказал Антонов.

Напомним, что по итогам осенней части сезона Шахаб (вместе с Виктором Цыганковым) является одним из лидеров гонки бомбардиров УПЛ. Иранец в 11 матчах забил 8 голов.

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В статье: Заря (Луганск) Алексей Антонов Олимпик (Донецк) Шахаб Захеди
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Источник:
ТК Футбол

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