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Гендир Олимпика: Возвращение Шахаба в основу маловероятно, на его место нужно наигрывать новичка
Несколько странная ситуация
Генеральный директор "
"У нас каждый год одно и то же задание - попасть в топ-тройку. Это задача-максимум, а минимум - попасть в пятерку. Нам на многие позиции не хватает футболистов. Думаю, некоторые еще прилетят на просмотр в Киев, но это будет уже позже. У нас есть скаутская группа, много видео, по которым можно посмотреть футболиста и понять, кто это.
По Бенито и Каргбо "Динамо" не обращалось. Думаю, они доиграют до конца сезона и дальше будем смотреть. По Шахабу новой информации нет. Либо останется как есть, либо будет какое-то предложение. Возвращение Шахаба в основной состав маловероятно, потому что он уже подписал предварительный контракт с "Зарей". Тренер его уже не видит в составе, так как на его место нужно наигрывать новичка", - сказал Антонов.
Напомним, что по итогам осенней части сезона Шахаб (вместе с Виктором Цыганковым) является одним из лидеров гонки бомбардиров УПЛ. Иранец в 11 матчах забил 8 голов.
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