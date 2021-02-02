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17-летний сына Александра Хацкевича Артем дебютировал за молодежку Динамо
Молодые киевляне в спарринге обыграли нигерийский МФМ
Молодежная команда "
Победа осталась за украинской командой. Киевляне забили два гола в начале встречи – отличились Назар и Викентий Волошины, причем второй умудрился в середине второго тайма получить вторую желтую краточку.
Отдельно стоит отметить, что за молодежку "Динамо" дебютировал 17-летний сын Александра Хацкевича – Артем, который вышел на замену в концовке матча.
Ранее парень прошел все структурные стадии "Динамо" (U-16, U-17, в текущем сезоне играл за команду U-19) и впервые отправился на сбор с молодежной командой.
"Динамо" U21 - МФМ (Нигерия) 2:0
Голы: Н. Волошин (6), В. Волошин (15)
"Динамо": Моргун, Вивчаренко, Опанасенко (Хондак, 46), Биловар (Кузык, 67), Скорко (Матусевич, 76), Михайленко (Хацкевич, 83), Завгородний (Ефименко, 46), Надольский (Тлумак, 46), В. Волошин (Уваров, 74), Н. Волошин (Михайлив, 62), Ванат (Горбач, 64).
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