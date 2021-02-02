17-летний сына Александра Хацкевича Артем дебютировал за молодежку Динамо

Молодежная команда " Динамо " U-21, которая сейчас проводит сбор в Турции, сыграла спарринг с нигерийской командой МФМ.

Победа осталась за украинской командой. Киевляне забили два гола в начале встречи – отличились Назар и Викентий Волошины, причем второй умудрился в середине второго тайма получить вторую желтую краточку.

Отдельно стоит отметить, что за молодежку "Динамо" дебютировал 17-летний сын Александра Хацкевича – Артем, который вышел на замену в концовке матча.

Ранее парень прошел все структурные стадии "Динамо" (U-16, U-17, в текущем сезоне играл за команду U-19) и впервые отправился на сбор с молодежной командой.

"Динамо" U21 - МФМ (Нигерия) 2:0

Голы: Н. Волошин (6), В. Волошин (15)

"Динамо": Моргун, Вивчаренко, Опанасенко (Хондак, 46), Биловар (Кузык, 67), Скорко (Матусевич, 76), Михайленко (Хацкевич, 83), Завгородний (Ефименко, 46), Надольский (Тлумак, 46), В. Волошин (Уваров, 74), Н. Волошин (Михайлив, 62), Ванат (Горбач, 64).