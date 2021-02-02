Мирон Маркевич вспомнил, как он в свое время воспитывал Селезнева и Рыкуна

Экс-тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич в контексте истории с отчислением из "Колоса" Евгения Селезнева вспомнил, как он в свое время воспитывал форварда и еще одного нарушителя режима – Александра Рыкуна.

— Хотелось бы услышать ваш комментарий о вчерашней новости, которую сейчас все обсуждают - об отчислении из "Колоса" за нарушение спортивного режима, экс-нападающего сборной Украины Евгения Селезнева?

— Чтобы дать взвешенную оценку, необходимо знать детали. На мой взгляд, это внутрикомандный конфликт и по большому счету, не понятно, почему ему уделили в прессе столько внимания.

— В свое время Евгений Селезнев был вашим подопечным в "Днепре". Вам известны случаи нарушения им спортивного режима?

— По тренировочному процессу и календарным матчам у меня претензий к Селезневу не было. Если и были какие-то догадки, что Евгений позволил себе лишнего, то лучшим способом воспитания была скамейка запасных. К слову, так было перед полуфинальными матчами Лиги Европы 2015 года с "Наполи". Тот урок пошел Селезневу на пользу. В первом поединке в Италии он сравнял счет, а в повторном забил победный гол и внес весомую лепту в выход "Днепра" в финал престижного континентального турнира. Мне очень жаль, что у него так все сложилось в "Колосе".

— Под вашим руководством в "Mеталлисте" играл Александр Рыкун, также любивший покуролесить. А как на него находили управу?

— Это был очень талантливый игрок, но имел и свои слабинки. После очередного случая нарушения спортивного режима приходилось пугать его отчислением. Каких-то два месяца Рыкун не позволял себе расслабиться, затем все повторялось… Досадно, Александр мог стать великим мастером.