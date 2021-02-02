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Справились без Селезнева. Колос переиграл Атырау в своем последнем турецком спарринге
В четверг команда возвращается в Украину
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Ковалевцы пропустили еще до перерыва, однако во втором тайме смогли переломить ход встречи и выиграли со счетом 3:2. Отметим, что дублем отметился Павел Ориховский.
Данным матчем "Колос" завершил серию спаррингов в Турции, а третьего февраля завершает и учебно-тренировочный сбор. В четверг рано утром команда возвращается домой.
"Колос"- "Атырау" (Казахстан) - 3:2
Голы: Гавриш (49) Ориховский (60, 90-пен.) - Гжельчак (7), Джуматов (68)
"Колос": Кучерук (Кучеренко, 46), Кравченко, Гавриш, Петров, ИНП, Задоя (Костышин, 70), Богданов (Нгамба, 65), Ориховский, Антюх (Ильин, 70), Данфи (Лысенко, 46), Хлебас (Исаенко, 70)
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