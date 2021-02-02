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Справились без Селезнева. Колос переиграл Атырау в своем последнем турецком спарринге

Премьер-лига
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В четверг команда возвращается в Украину

Справились без Селезнева. Колос переиграл Атырау в своем последнем турецком спарринге
Новина українською

"Колос" завершил серию своих спаррингов на турецком сборе матчем против казахстанского "Атырау".

Ковалевцы пропустили еще до перерыва, однако во втором тайме смогли переломить ход встречи и выиграли со счетом 3:2. Отметим, что дублем отметился Павел Ориховский.

Данным матчем "Колос" завершил серию спаррингов в Турции, а третьего февраля завершает и учебно-тренировочный сбор. В четверг рано утром команда возвращается домой.

"Колос"- "Атырау" (Казахстан) - 3:2

Голы: Гавриш (49) Ориховский (60, 90-пен.) - Гжельчак (7), Джуматов (68)

"Колос": Кучерук (Кучеренко, 46), Кравченко, Гавриш, Петров, ИНП, Задоя (Костышин, 70), Богданов (Нгамба, 65), Ориховский, Антюх (Ильин, 70), Данфи (Лысенко, 46), Хлебас (Исаенко, 70)

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В статье: Атырау (Атырау) Колос (Ковалевка)
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