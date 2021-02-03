Вукоевич: В каждой игре, даже товарищеской, нужно воспитывать в себе менталитет победителей

Ассистент главного тренера киевского " Динамо " Огнен Вукоевич подвел итог первым двум контрольным матчам киевлян на турецком сборе.

- В первую очередь, это были товарищеские матчи. Наша главная цель – подготовиться к ближайшим официальным матчам – с "Олимпиком" в чемпионате и "Брюгге" в Лиге Европы. Это очень важные игры, поэтому мы стараемся быстро набрать форму, чтобы команда была готова к этим противостояниям на сто процентов. У команды очень много работы, большая нагрузка. Все ребята старательно работают, хотя видно, что ноги еще тяжелые, и нет скорости и легкости. Но на данном тапе это нормально. У нас впереди еще три матча, будем готовить состав, который выйдет на первую игру с "Олимпиком".

- Во время матча с тбилисским "Динамо" казалось, особенно в конце матча, что игра вовсе не товарищеская, обе команды играли с большим желанием победить…

- Конечно, каждая игра важна. К тому же, все хотят обыграть такую команду, как "Динамо" Киев. Мы это прекрасно знаем, и Мистер правильно сказал нашим футболистам, что каждая команда хочет в этих играх проявить себя, каждый футболист, который выходит на поле против "Динамо", хочет показать свои лучшие качества. А нам, в свою очередь, нужно держать высокую планку клуба, уровень наших игроков. К тому же, в каждой игре, даже товарищеской, нужно воспитывать в себе менталитет победителей. Конечно, результат для нас всегда важен, но в то же время нам важно посмотреть в деле всех игроков. На сборе много футболистов, и мы даем шанс проявить себя каждому, смотрим на лучшие качества каждого, указываем на ошибки, которые они делают.

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- Как чувствуют себя в команде молодые игроки, как их приняли в коллективе?

- Их приняли хорошо, ведь ребята из нашей академии – это будущее "Динамо". Среди молодежи много талантливых игроков. Конечно, им нужно еще много работать над собой, набираться опыта. Но я считаю, что в первой команде "Динамо" скоро появятся очень хорошие молодые футболисты.