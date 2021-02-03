Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федык: Рад, что Кухаревич остался в Рухе, он может принести много пользы команде
Уже никто никуда не идет
Главный тренер "
"Сейчас он тренируется с нами постоянно и является игроком основного состава. Я рад, что он остался. Считаю, что он может принести много пользы команде.
Я вообще не заметил никаких перемен в его поведении в связи с разговорами о его трансфере. Он хорошо работает, выкладывается на тренировках", - заявил Федык.
Напомним, что в декабре президент "Руха" Григорий Козловский анонсировал переход Кухаревича, называя конкретную январскую дату. Сам нападающий побывал на базе "Андерлехта", прошел медосмотр, однако в бельгийский клуб так и не перешел.
Популярное сейчас
- 17-летний сына Александра Хацкевича Артем дебютировал за молодежку Динамо
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
- В первый же день в Бергамо Малиновский повел Коваленко в ресторан
- Костышин отреагировал на вопрос об уходе Селезнева из Колоса
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО