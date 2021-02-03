Федык: Рад, что Кухаревич остался в Рухе, он может принести много пользы команде

Главный тренер " Руха " Иван Федык в интервью ТК Футбол рассказал о несостоявшемся трансфере форварда Николая Кухаревича в "Андерлехт".

"Сейчас он тренируется с нами постоянно и является игроком основного состава. Я рад, что он остался. Считаю, что он может принести много пользы команде.

Я вообще не заметил никаких перемен в его поведении в связи с разговорами о его трансфере. Он хорошо работает, выкладывается на тренировках", - заявил Федык.