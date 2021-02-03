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Федык: Рад, что Кухаревич остался в Рухе, он может принести много пользы команде

Премьер-лига
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Уже никто никуда не идет

Федык: Рад, что Кухаревич остался в Рухе, он может принести много пользы команде
Новина українською

Главный тренер "Руха" Иван Федык в интервью ТК Футбол рассказал о несостоявшемся трансфере форварда Николая Кухаревича в "Андерлехт".

"Сейчас он тренируется с нами постоянно и является игроком основного состава. Я рад, что он остался. Считаю, что он может принести много пользы команде.

Я вообще не заметил никаких перемен в его поведении в связи с разговорами о его трансфере. Он хорошо работает, выкладывается на тренировках", - заявил Федык.

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Напомним, что в декабре президент "Руха" Григорий Козловский анонсировал переход Кухаревича, называя конкретную январскую дату. Сам нападающий побывал на базе "Андерлехта", прошел медосмотр, однако в бельгийский клуб так и не перешел.

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Рух (Львов) Николай Кухаревич Иван Федык
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Источник:
ТК Футбол

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