Шахтёр - Мариуполь: LIVE аудио трансляция

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На среду, 3 февраля, донецкий "Шахтёр" запланировал сразу два спарринга. Один из них состоится с утра, а соперником станет "Мариуполь".

Поединок любопытен не только тем, что встретятся два клуба УПЛ. Не забываем, что за приазовцев выступает ряд арендованных как раз у "горняков" футболистов. Будет интересно понаблюдать, как они будут выглядеть против клуба, которому принадлежат их контракты. Да и разрешит ли "Шахтёр" в целом играть против себя арендованным.

Комментатор - Сергей Швец.