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ПФК Львов под конец зимнего сбора отдал нападающего в аренду в Азербайджан
С правом выкупа
Бразильский нападающий Филипе Пахтманн покинул расположение
В новом клубе бразилец будет выступать до конца текущего сезона. Потом азербайджанцы получат первоочередное право выкупа футболиста.
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Напомним, Филипе стал игроком ПФК "Львов" летом 2019 года. В футболке "сине-золотых львов" успел появиться на поле 14 раз. Результативными действиями не отличался.
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Источник:ПФК Львів
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