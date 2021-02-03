ПФК Львов под конец зимнего сбора отдал нападающего в аренду в Азербайджан

Бразильский нападающий Филипе Пахтманн покинул расположение ПФК "Львов" . 20-летний игрок теперь будет защищать цвета азербайджанской "Зиры".

В новом клубе бразилец будет выступать до конца текущего сезона. Потом азербайджанцы получат первоочередное право выкупа футболиста.

Читайте также Львов вернул из аренды двух бразильцев

Напомним, Филипе стал игроком ПФК "Львов" летом 2019 года. В футболке "сине-золотых львов" успел появиться на поле 14 раз. Результативными действиями не отличался.