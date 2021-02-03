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ПФК Львов под конец зимнего сбора отдал нападающего в аренду в Азербайджан

Премьер-лига
(1 голосов)

С правом выкупа

ПФК Львов под конец зимнего сбора отдал нападающего в аренду в Азербайджан
Новина українською

Бразильский нападающий Филипе Пахтманн покинул расположение ПФК "Львов". 20-летний игрок теперь будет защищать цвета азербайджанской "Зиры".

В новом клубе бразилец будет выступать до конца текущего сезона. Потом азербайджанцы получат первоочередное право выкупа футболиста.

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Напомним, Филипе стал игроком ПФК "Львов" летом 2019 года. В футболке "сине-золотых львов" успел появиться на поле 14 раз. Результативными действиями не отличался.

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В статье: ФК Львов Чемпионат Азербайджана тренировочный сбор ПФК Львов Филипе Пахтманн Зира (Азербайджан)
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Источник:
ПФК Львів

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