Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 - Металоглобус: видео онлайн трансляция
Впереди еще Локомотив "Тбилиси" и черногорская "Зета"
Команда Игоря Йовичевича проведет один из последних спаррингов накануне возобновления чемпионата в УПЛ.
Соперником "Днепра-1" будет румынская команда "Металоглобус" из Бухареста. Клуб был основан еще в 1923 году при одноименной фабрике.
Сейчас команда выступает во второй по рангу лиге Румынии, занимает 7 место в турнирной таблице с 21 команды (6 побед, 4 ничьи, 4 поражения).
"Днепр-1" возобновит выступления в весенней части УПЛ 14 февраля домашним матчем с петровским "Ингульцом".
Контрольный поединок, Турция
03.02.2021, 10:00
Днепр-1 (Украина) - Металоглобус (Румыния)
Видеотрансляция поединке
Популярное сейчас
- Кравченко перешел в Черноморец, Хачериди сватают в Ворсклу. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Тарас Михалик устроился тренером в команде Второй лиги
- Верпаковскис: Игра за Динамо - это был лучший период в моей карьере
- Динамо сыграет с Динамо, Шахтёр выиграл только один матч на сборах. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО