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Днепр-1 - Металоглобус: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Впереди еще Локомотив "Тбилиси" и черногорская "Зета"

Днепр-1 - Металоглобус: видео онлайн трансляция
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Команда Игоря Йовичевича проведет один из последних спаррингов накануне возобновления чемпионата в УПЛ.

Соперником "Днепра-1" будет румынская команда "Металоглобус" из Бухареста. Клуб был основан еще в 1923 году при одноименной фабрике.

Сейчас команда выступает во второй по рангу лиге Румынии, занимает 7 место в турнирной таблице с 21 команды (6 побед, 4 ничьи, 4 поражения).

"Днепр-1" возобновит выступления в весенней части УПЛ 14 февраля домашним матчем с петровским "Ингульцом".

Контрольный поединок, Турция

03.02.2021, 10:00

Днепр-1 (Украина) - Металоглобус (Румыния)

Видеотрансляция поединке

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В статье: Игор Йовичевич Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Днепр-1
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