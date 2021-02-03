  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Двое игроков Шахтера тренировались индивидуально
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двое игроков Шахтера тренировались индивидуально

Премьер-лига
(1 голосов)

Жуниор Мораес и Вьюнник

Двое игроков Шахтера тренировались индивидуально
Новина українською

Вчерашняя тренировка "Шахтера" в Белеке продолжалось 80 минут. Команда уделила внимание ряду аспектов в действиях на своей половине поля, а именно слаженности в защитной линии и выходе из обороны, выполнили игровые упражнения и отработали удары по воротам.

Нападающий Жуниор Мораес, который пропустил матч с "Црвеной Звездой" и день тренировок, уже работает индивидуально и очень скоро должен влиться в общую группу. То же касается его коллеги по линии атаки Богдана Вьюнника.

Читайте такжеШахтёр - Мариуполь: LIVE аудио трансляция

В обед после тренировки команду ждал приятный сюрприз - торт в честь Дня рождения Витао. С самого утра бразилец принимал поздравления от партнеров по команде, родных и друзей.

Большое спасибо! Первое поздравление было от мамы - я проснулся и увидел ее сообщение, - сказал он. - Уже второй год встречаю день рождения в этом отеле, и могу только благодарить Бога за еще один год счастливой жизни. Как буду отмечать? Игры и отдых, потому что в среду у нас матчи.

Во вторник у футболистов была только одна тренировка, а вечером было время отдыха. Сегодня же, 3 февраля, "Шахтер" проведет сразу два спарринга - с "Мариуполем" (10:00) и "Слованом" (16:00)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес тренировочный сбор Богдан Вьюнник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Шахтар

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...