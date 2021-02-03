Двое игроков Шахтера тренировались индивидуально

Вчерашняя тренировка " Шахтера " в Белеке продолжалось 80 минут. Команда уделила внимание ряду аспектов в действиях на своей половине поля, а именно слаженности в защитной линии и выходе из обороны, выполнили игровые упражнения и отработали удары по воротам.

Нападающий Жуниор Мораес, который пропустил матч с "Црвеной Звездой" и день тренировок, уже работает индивидуально и очень скоро должен влиться в общую группу. То же касается его коллеги по линии атаки Богдана Вьюнника.

В обед после тренировки команду ждал приятный сюрприз - торт в честь Дня рождения Витао. С самого утра бразилец принимал поздравления от партнеров по команде, родных и друзей.

Большое спасибо! Первое поздравление было от мамы - я проснулся и увидел ее сообщение, - сказал он. - Уже второй год встречаю день рождения в этом отеле, и могу только благодарить Бога за еще один год счастливой жизни. Как буду отмечать? Игры и отдых, потому что в среду у нас матчи.

Во вторник у футболистов была только одна тренировка, а вечером было время отдыха. Сегодня же, 3 февраля, "Шахтер" проведет сразу два спарринга - с "Мариуполем" (10:00) и "Слованом" (16:00)