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Двое игроков Шахтера тренировались индивидуально
Жуниор Мораес и Вьюнник
Вчерашняя тренировка "
Нападающий Жуниор Мораес, который пропустил матч с "Црвеной Звездой" и день тренировок, уже работает индивидуально и очень скоро должен влиться в общую группу. То же касается его коллеги по линии атаки Богдана Вьюнника.
В обед после тренировки команду ждал приятный сюрприз - торт в честь Дня рождения Витао. С самого утра бразилец принимал поздравления от партнеров по команде, родных и друзей.
Большое спасибо! Первое поздравление было от мамы - я проснулся и увидел ее сообщение, - сказал он. - Уже второй год встречаю день рождения в этом отеле, и могу только благодарить Бога за еще один год счастливой жизни. Как буду отмечать? Игры и отдых, потому что в среду у нас матчи.
Во вторник у футболистов была только одна тренировка, а вечером было время отдыха. Сегодня же, 3 февраля, "Шахтер" проведет сразу два спарринга - с "Мариуполем" (10:00) и "Слованом" (16:00)
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