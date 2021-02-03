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Шахтер и Мариуполь объявили стартовые состав на спарринг

Премьер-лига
(1 голосов)

С Матвиенко и Витао в центре

Шахтер и Мариуполь объявили стартовые состав на спарринг
Новина українською

В 10:00 донецкий "Шахтер" начнет спарринг с "Мариуполем" в Турции. Это будет первый из двух матчей "горняков" в день.

Состав "Шахтера":

Пятов - Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано - Степаненко, Маркос, Мудрик, Коноплянка, Тайсон - Фернандо

Запасные: Шевченко, Мампасси, Удод, Капинус, Кобак, Хромей, Шостак

Состав "Мариуполя":

Гальчук - Стасюк, Быков, Чоботенко, Меличенко - Чех, Мишнев, Очеретько, Топалов, Горбунов - Сикан

Уже в 16:00 подопечные Луиша Каштру начнут матч с другим соперником - братиславским Слованом. В то поединок тренерский штаб обещает основу из остальных 11 игроков.

Оба поединка состоятся в турецком городе Белек на тренировочных полях «Regnum Sport Center».

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) спарринг
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Комментарии (1)
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fabo20
03.02.2021 в 10:03
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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