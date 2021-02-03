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Шахтер и Мариуполь объявили стартовые состав на спарринг
С Матвиенко и Витао в центре
В 10:00 донецкий "Шахтер" начнет спарринг с "Мариуполем" в Турции. Это будет первый из двух матчей "горняков" в день.
Состав "Шахтера":
Пятов - Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано - Степаненко, Маркос, Мудрик, Коноплянка, Тайсон - Фернандо
Запасные: Шевченко, Мампасси, Удод, Капинус, Кобак, Хромей, Шостак
Состав "Мариуполя":
Гальчук - Стасюк, Быков, Чоботенко, Меличенко - Чех, Мишнев, Очеретько, Топалов, Горбунов - Сикан
Уже в 16:00 подопечные Луиша Каштру начнут матч с другим соперником - братиславским Слованом. В то поединок тренерский штаб обещает основу из остальных 11 игроков.
Оба поединка состоятся в турецком городе Белек на тренировочных полях «Regnum Sport Center».
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