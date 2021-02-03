В контрольном поединке за Пюник забил игрок Колоса

Украинский нападающий Олег Кожушко, который ранее играл в "Черноморце" из Первой лиги, оказался на просмотре в армянском "Пюнике", который с начале января тренирует экс-наставник ПФК "Львов" и каменской "Стали" Егише Меликян.

22-летний экс-игрок молодежной сборной Украины Кожушко забил единственный гол в товарищеской встрече с российской "Родиной".

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Кожушко, у которого есть контракт с ковалевским "Колосом", в осенней части сезона сыграл 11 поединков за одесситов, забил 1 гол, отдал 2 результативные передачи. Статистику Олега можете увидеть на его странице.

Напомним, что в "Пюнике", который является аутсайдером чемпионата Армении, за последнее время появилось четверо украинских легионеров.