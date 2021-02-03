Премьер-лига
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Стало известно, когда к киевскому Динамо присоединится Костевич
Сейчас он в Польше
Главного врача "
У него хорошая динамика реабилитации. Сейчас он находится в Польше. Планируем, что он вернется в Киев и уже там начнет беговую работу и работу с мячом.
Если все будет по плану, то он сможет присоединиться к общей группе и провести определенное количество матчей до конца этого сезона.
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Источник:Динамо
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Комментарии (3)
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Бутига (Чернигов)
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