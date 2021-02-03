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Стало известно, когда к киевскому Динамо присоединится Костевич

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас он в Польше

Стало известно, когда к киевскому Динамо присоединится Костевич
Новина українською

Главного врача "Динамо" Андрея Шморгуна спросили, как оправляется от травмы защитник левого фланга Владимир Костевич и планируется его возвращение крайней мере до конца сезона.

У него хорошая динамика реабилитации. Сейчас он находится в Польше. Планируем, что он вернется в Киев и уже там начнет беговую работу и работу с мячом.

Если все будет по плану, то он сможет присоединиться к общей группе и провести определенное количество матчей до конца этого сезона.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев) Андрей Шморгун
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Источник:
Динамо

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Комментарии (3)
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Бутига (Чернигов)
03.02.2021 в 14:25
УА- футбол, а почему ваши статьи анонимные? Или у вас там коллектив авторов?
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Hanter44 (Baburka)
03.02.2021 в 14:37
А так всегда удобнее.Никакой ответственности.Написал и написал.И совесть не мучает.А что касаемо авторства-так за всем стоит направляющий и организующий коллектив Насенюка с Васильевым
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Бутига (Чернигов)
03.02.2021 в 14:44
А это ресурс Несенюка?Не знал. Удивлен,потому что о Шахтере довольно нейтрально пишут.
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