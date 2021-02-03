Стало известно, когда к киевскому Динамо присоединится Костевич

Главного врача " Динамо " Андрея Шморгуна спросили, как оправляется от травмы защитник левого фланга Владимир Костевич и планируется его возвращение крайней мере до конца сезона.

У него хорошая динамика реабилитации. Сейчас он находится в Польше. Планируем, что он вернется в Киев и уже там начнет беговую работу и работу с мячом.

Если все будет по плану, то он сможет присоединиться к общей группе и провести определенное количество матчей до конца этого сезона.