Путинский след. Президент Десны стал на сторону телеканалов, которые связывают с Медведчуком

Президент черниговской " Десны " Владимир Левин выступил против решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и указа Президента Зеленского о применении персональных санкций.

Речь идет об ограничении по поводу трех телеканалов одиозных пророссийских политиков в Украине - Тараса Козака и Виктора Медведчука. Это телеканалы "112" (вместе с региональными вещателями), "NewsOne" и "ZIK".