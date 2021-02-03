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Путинский след. Президент Десны стал на сторону телеканалов, которые связывают с Медведчуком

Премьер-лига
(4 голосов)

Какая-то "московская" "Десна"

Путинский след. Президент Десны стал на сторону телеканалов, которые связывают с Медведчуком
Новина українською

Президент черниговской "Десны" Владимир Левин выступил против решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и указа Президента Зеленского о применении персональных санкций.

Речь идет об ограничении по поводу трех телеканалов одиозных пророссийских политиков в Украине - Тараса Козака и Виктора Медведчука. Это телеканалы "112" (вместе с региональными вещателями), "NewsOne" и "ZIK".

Выражаю поддержку журналистам и всем работникам телеканалов 112, NewsOne и ZIK. С сегодняшнего дня эти телеканалы закрыты по указу господина Президента о санкциях против владельца каналов. Конституционного права на свободу слова в Украине больше нет. Как и многих других прав, растоптанных раньше, - возмущается президент "Десны" у себя на Фейсбуке-странице.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
Фейсбук Лєвіна

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Комментарии (13)
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Hanter44 (Baburka)
03.02.2021 в 13:00
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0
0
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Карикатурист (Білозерське)
03.02.2021 в 12:49
Свобода слова немає нічого спільного із загрозою національної безпеки. Людина, що називає себе журналістом не піде працювати на такі канали. Процес витисканя вати довгий і важкий. Динаміка може бути різна, але головне - загальний рух у цьому напрямку. Слава Україні.
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+1
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
03.02.2021 в 12:41
СЛАВА УКРАЇНІ! УКРАЇНЦЯМ ГЕРОЯМ СЛАВА! СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ - рашистській мерзоті та ватноголововим сєпарським підстилкам!!!
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+8
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
03.02.2021 в 12:38
На палю цього ватноголового презіка Десни - УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
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+7
-1
avatar
dmtroyan (Полтава)
03.02.2021 в 12:24
Потихоньку проявляются агенты русского мира, засланные и купленные рашей по всем весям обескровленной Украины.
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+4
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
03.02.2021 в 12:24
А при чому тут продажні журнашлюхі, яки плигають с канала на канал, змінюючи свою позицію? Знайшов, кого жаліти. Цей "президент" Десни - попка, йому дали команду, він і висловив "свою" ватну думку.
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+3
-1
sergkir
03.02.2021 в 12:23
Всё больше и больше дэбилов в Украине становится!!!
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+1
-6
Hanter44 (Baburka)
03.02.2021 в 13:02
Это точноЙ Рождаютсявроде нормальные дети,А потом идиот на идиоте и идиотом поганяют.
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
03.02.2021 в 12:20
Вот нашим госмужам мозгов не хватает. Создаешь типа карманную опозицию с каналом типа Дождь и играешь в демократию для рашкованов.
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+3
-1
football_soccer (Украина)
03.02.2021 в 12:16
ЗИК это вроде же львовский канал был. Как это они продались рабиновичу с медведчуком? чемоданчик с деньгами перевесил любовь к своему краю? за деньги покупается и продается все...
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+4
-1
Vantala (Kharkiv)
03.02.2021 в 12:04
Первый раз я поддерживаю Зеленского. И претензия только одна - почему не сделали этого раньше.
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+7
-2
78zezabo (Дрогобич)
03.02.2021 в 12:04
Виблядок москальский.
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+9
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.02.2021 в 12:41
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+6
0


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