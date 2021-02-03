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Путинский след. Президент Десны стал на сторону телеканалов, которые связывают с Медведчуком
Какая-то "московская" "Десна"
Президент черниговской "
Речь идет об ограничении по поводу трех телеканалов одиозных пророссийских политиков в Украине - Тараса Козака и Виктора Медведчука. Это телеканалы "112" (вместе с региональными вещателями), "NewsOne" и "ZIK".
Выражаю поддержку журналистам и всем работникам телеканалов 112, NewsOne и ZIK. С сегодняшнего дня эти телеканалы закрыты по указу господина Президента о санкциях против владельца каналов. Конституционного права на свободу слова в Украине больше нет. Как и многих других прав, растоптанных раньше, - возмущается президент "Десны" у себя на Фейсбуке-странице.
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