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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтёр проиграл Словану

Премьер-лига
(3 голосов)

Не забили "Словану"

Шахтёр проиграл Словану
Новина українською

Подробнее о матче читайте позже

"Шахтёр" - "Слован" 0:1
Гол: Даниэл 87

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2021 в 17:58
ШД не показывает матч нет болейщиков поэтому и проигрывают
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+2
-3
buickball (Novostroy)
03.02.2021 в 18:09
Перестаньте, просто Вітя уїхав.
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