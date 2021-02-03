Премьер-лига
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Шахтёр проиграл Словану
Не забили "Словану"
Подробнее о матче читайте позже
"Шахтёр" - "Слован" 0:1
Гол: Даниэл 87
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2021 в 17:58
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+2
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buickball (Novostroy)
03.02.2021 в 18:09
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