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Днепр-1 объявил об аренде 21-летнего бразильского вингера
Третий трансфер днепрян
"Днепр-1" официально, при помощи своих пресс-служб, объявил об очередном зимнем трансфере. Состав клуба пополнил Фабрицио Родригес да Силва Феррейра. Короткая форма имени - Билл.
Тип сделки - аренда до конца года с последующим правом выкупа. Билл играет на правом фланге атаки. Его контракт принадлежит "Фламенго". За молодежную команду он провел 27 матчей и забил четыре гола.
Отметим, что это третий зимний трансфер днепрян. До этого состав команды Йовичевича пополнили Заури Махарадзе и Вагнер Гонсалвеш.
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Источник:СК "Днепр-1"
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