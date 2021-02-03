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Днепр-1 объявил об аренде 21-летнего бразильского вингера

Премьер-лига
(2 голосов)

Третий трансфер днепрян

Днепр-1 объявил об аренде 21-летнего бразильского вингера
UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" официально, при помощи своих пресс-служб, объявил об очередном зимнем трансфере. Состав клуба пополнил Фабрицио Родригес да Силва Феррейра. Короткая форма имени - Билл.

Тип сделки - аренда до конца года с последующим правом выкупа. Билл играет на правом фланге атаки. Его контракт принадлежит "Фламенго". За молодежную команду он провел 27 матчей и забил четыре гола.

Отметим, что это третий зимний трансфер днепрян. До этого состав команды Йовичевича пополнили Заури Махарадзе и Вагнер Гонсалвеш.

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В статье: СК Днепр-1 Билл
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Источник:
СК "Днепр-1"

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