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Контрольный матч. Десна без особых проблем разгромила лидера Первой лиги
Достаточно легко для футболистов Рябоконя
"Десна" продолжает подготовку к возобновлению матчей УПЛ. Соперником команды Рябоконя стал "Агробизнес", который сейчас лидирует в Первой лиге.
Достойно противостоять "северянам" представитель ПФЛ не сумел. В первом тайме "Десна" забила трижды, а после перерыва добавила еще один гол. Как итог - 4:0 в пользу черниговцев.
Десна - Агробизнес 4:0
Голы: Гуцуляк, 33, Тамм, 41, Будковский, 43, Картушов, 76
Десна: Паст, Имереков (Полегенько, 70), Тамм, Конопля, Мостовой (Дима, 46), Огиря (Чепурненко, 46), Белошевський (Арвеладзе, 70), Тотовицкий, Калитвинцев, Гуцуляк (Картушов, 46), Будковский (Дегтярев , 70)
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