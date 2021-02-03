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Контрольный матч. Десна без особых проблем разгромила лидера Первой лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Достаточно легко для футболистов Рябоконя

Контрольный матч. Десна без особых проблем разгромила лидера Первой лиги
UA-Футбол
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"Десна" продолжает подготовку к возобновлению матчей УПЛ. Соперником команды Рябоконя стал "Агробизнес", который сейчас лидирует в Первой лиге.

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Достойно противостоять "северянам" представитель ПФЛ не сумел. В первом тайме "Десна" забила трижды, а после перерыва добавила еще один гол. Как итог - 4:0 в пользу черниговцев.

Десна - Агробизнес 4:0
Голы: Гуцуляк, 33, Тамм, 41, Будковский, 43, Картушов, 76
Десна: Паст, Имереков (Полегенько, 70), Тамм, Конопля, Мостовой (Дима, 46), Огиря (Чепурненко, 46), Белошевський (Арвеладзе, 70), Тотовицкий, Калитвинцев, Гуцуляк (Картушов, 46), Будковский (Дегтярев , 70)

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В статье: Десна (Чернигов) Агробизнес (Волочиск)
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