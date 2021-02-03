Первое поражение на сборах. Шахтер - Слован 0:1. Видео гола и обзор матча

Донецкий "Шахтер" провел свой второй товарищеский матч за день. В первой половине дня "горняки" расписали ничью с "Мариуполем".

Игра со "Слованом" закончилась еще хуже - поражение 0:1. "Шахтер" доминировал в матче, но из-за проблем в атаке не создал большого количества моментов. Под занавес матч Алан Патрик потерял мяч в центре поля, после чего "Слован" провел быструю атаку, которую Даниэл завершил точным ударом.

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"Шахтёр" - "Слован" 0:1

Гол: Даниэл 87

"Шахтёр": Трубин (Гриценко 69) - Корниенко, Бондарь, Кривцов, Болбат - Майкон, Марлос - Соломон, Патрик, Тете - Дентиньо