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Первое поражение на сборах. Шахтер - Слован 0:1. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига
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А могли побеждать

Первое поражение на сборах. Шахтер - Слован 0:1. Видео гола и обзор матча
UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" провел свой второй товарищеский матч за день. В первой половине дня "горняки" расписали ничью с "Мариуполем".

Игра со "Слованом" закончилась еще хуже - поражение 0:1. "Шахтер" доминировал в матче, но из-за проблем в атаке не создал большого количества моментов. Под занавес матч Алан Патрик потерял мяч в центре поля, после чего "Слован" провел быструю атаку, которую Даниэл завершил точным ударом.

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"Шахтёр" - "Слован" 0:1
Гол: Даниэл 87
"Шахтёр": Трубин (Гриценко 69) - Корниенко, Бондарь, Кривцов, Болбат - Майкон, Марлос - Соломон, Патрик, Тете - Дентиньо

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В статье: Шахтер (Донецк) Слован (Братислава)
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