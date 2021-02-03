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Контрольный матч. Днепр-1 упустил победу на Будучностю, имея преимуществу в два гола
Обидно
На турецких сборах "Днепр-1" провел свой очередной спарринг. Второй за день. На этот раз соперником команды Йовичевича стала "Будучность".
Игра была относительно равной, но днепряне первыми смогли забить, а после еще и укрепить преимущество. Свои имена на табло записали Пихаленок и Назаренко. Казалось, что "Днепр-1" своего не упустит, но потеря концентрации стоила им победы - "Будучность" сравнял счет уже в компенсированное время.
СК "Днепр-1" - "Будучность" 2:2
Голы: Пихальонок 45, Назаренко 81 - Вуячич 84, Раичкович 90+4
СК "Днепр-1": Юрчук (Сарнавський, 46), Тейлор, Логинов, Сваток (Соловйов, 49), Дубинчак, Игнатенко, Пихальонок, Когут, Назаренко, Булеца, Довбик
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