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Контрольный матч. Александрия не сумела забить хотя бы гол в ворота польского соперника

Премьер-лига
(1 голосов)

Ничья

Контрольный матч. Александрия не сумела забить хотя бы гол в ворота польского соперника
UA-Футбол
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В матче на турецких сборах "Александрия" встречалась с польским соперником - ЛКС "Лодзь".

Несмотря на большое желание и попытки забить, команды не выявили победителя, оставив ворота соперников «сухими». В итоге 0:0.

Читайте такжеТаблица спаррингов клубов УПЛ

"Александрия" - "Лодзь" 0:0
"Александрии" (старт): Олег Билык, Павел Пашаев, Каспарс Дубра, Роман Вантух, Владислав Бабогло, Валерий Бондаренко, Иван Калюжный, Евгений Банада, Дмитрий Гречишкин, Денис Устименко, Артем Ситало

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В статье: ФК Александрия ЛКС (Лодзь)
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