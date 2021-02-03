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Контрольный матч. Александрия не сумела забить хотя бы гол в ворота польского соперника
Ничья
В матче на турецких сборах "Александрия" встречалась с польским соперником - ЛКС "Лодзь".
Несмотря на большое желание и попытки забить, команды не выявили победителя, оставив ворота соперников «сухими». В итоге 0:0.
Читайте такжеТаблица спаррингов клубов УПЛ
"Александрия" - "Лодзь" 0:0
"Александрии" (старт): Олег Билык, Павел Пашаев, Каспарс Дубра, Роман Вантух, Владислав Бабогло, Валерий Бондаренко, Иван Калюжный, Евгений Банада, Дмитрий Гречишкин, Денис Устименко, Артем Ситало
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Источник:ФК "Александрия"
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