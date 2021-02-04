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Цыганков: Официальные матчи всегда приятнее играть, чем товарищеские
Но за изучение "Брюгге" еще не брались
Полузащитник киевского "
Сбор для того и существует, чтобы готовиться. Чем больше будет игр, тем быстрее наберем оптимальную форму. Что касается меня, чувствую себя хорошо, тоже добавляю вместе с командой. Уже с нетерпением ждем официальных матчей, их всегда приятнее играть, чем спарринги. Надеюсь, хорошо подготовимся, и будем в отличной форме.
Еще хочется, чтобы болельщики приходили на стадион, мы за ними очень соскучились. Все, что мы делаем - это для них. Надеюсь, наша команда хорошо выступит в весенней части сезона и порадует наших поклонников победами.
"Брюгге"? Их еще не начали изучать. Пока мы готовимся к возобновлению сезона в целом. Думаю, будем их просматривать, когда придет время.
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