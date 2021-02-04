Алана Патрик признал, что Слован сумел нейтрализовать сильные стороны Шахтера

Полузащитник " Шахтера " Алан Патрик дал интервью по итогам контрольного матча с "Слованом" (0:1) на сборе в Турции.

- Ты был самым ярким игроком в первом тайме: попал в штангу, другой хороший удар отразил вратарь, еще в одном случае мяч прошел выше. Чувствовал, что тебе удается игра?

- Да да. Думаю, что мы контролировали ход матча. Смогли действовать на половине соперника и имели несколько моментов. Возможно, следует отработать реализацию, последние решения, завершение атак, наносить больше ударов. Во втором тайме нам также, в принципе, все удавалось. По крайней мере игра была под контролем - это наша характеристика. В конце потерял мяч, и мы пропустили ...Думаю, такие матчи в любом случае являются хорошей наукой. Далее нужно тщательно работать, проведем последний поединок на сборе, и все это для того, чтобы быть готовыми к чемпионату и наших главных целей сезона.

- У тебя отличное взаимопонимание с Марлосом, Соломоном и Тете. О чем говорили в перерыве и как собирались вскрывать оборону "Слована"?

- Мы играем вместе уже достаточно времени и у нас есть эта взаимосвязь. Ежедневно работаем, стараемся понимать характеристики каждого, чтобы создавать опасные моменты в атаке, а в итоге - одержать победу. Только для этого всегда выходим на поле.

- "Слован" не позволял спокойно разыгрывать мяч, закрывал все зоны. Соперник уровня Лиги Европы?

- Да, крепкая команда. Они действительно смогли нейтрализовать некоторые наши преимущества. Мы знали, что будет сложно. Думаю, это хорошая подготовительная игра. Дальше становиться сильнее. Кто направляется определенным путем, тот всегда достигнет цели. Мы сосредоточены на своих целях.

- В первом тайме был момент, когда ты поспорил с футболистом «Слована». За чего произошел всплеск эмоций?

- Всего лишь эпизод. Игрок немного более агрессивным, но потом все продолжилось вполне нормально.

- Как оценишь подготовку? В какой форме сейчас находишься?

- Сегодня первый матч на сборе, где я, и другие ребята, сыграли 90 минут. Конечно, результаты не такие хорошие - мы всегда стремимся побеждать. В конце концов это подготовка. Должны требовать от самих себя, чтобы добраться высшего уровня.