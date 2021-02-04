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Мариуполь завершил сбор в Турции и возвращается в Украину

Премьер-лига
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Мариуполь завершил сбор в Турции и возвращается в Украину
Новина українською

Тренировочный сбор азовцев в Asteria Kremlin завершен. Сегодня утром мариупольцы отправятся домой по маршруту Анталья - Стамбул - Запорожье - Мариуполь.

Команда прибыла на средиземноморское побережье Турции 7-го января. За это время азовцы провели 5 спаррингов: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение, мячи - 10:8.

  • 9 января - «Слован» (Словакия) - 1:3 (Очеретько)
  • 16 января - «Ракув» (Польша) - 2:2 (Кащук, Танковский)
  • 21 января - «Кизилжар» (Казахстан) - 4:0 (Мишнев - 2, Стасюк, Кулаков)
  • 28 января - «Пролетер» (Сербия) - 1:1 (Сикан)
  • 3 февраля - «Шахтер» (Украина) - 2:2 (Бондаренко, Кащук)

Лучшими бомбардирами команды стали Дмитрий Мишньов и Алексей Кащук. У них в активе по 2 результативные удары.

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В статье: ФК Мариуполь Дмитрий Мишнев Остап Маркевич Алексей Кащук
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Источник:
Маріуполь

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