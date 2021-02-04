Мариуполь завершил сбор в Турции и возвращается в Украину

Тренировочный сбор азовцев в Asteria Kremlin завершен. Сегодня утром мариупольцы отправятся домой по маршруту Анталья - Стамбул - Запорожье - Мариуполь.

Команда прибыла на средиземноморское побережье Турции 7-го января. За это время азовцы провели 5 спаррингов: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение, мячи - 10:8.

9 января - «Слован» (Словакия) - 1:3 (Очеретько)

16 января - «Ракув» (Польша) - 2:2 (Кащук, Танковский)

21 января - «Кизилжар» (Казахстан) - 4:0 (Мишнев - 2, Стасюк, Кулаков)

28 января - «Пролетер» (Сербия) - 1:1 (Сикан)

3 февраля - «Шахтер» (Украина) - 2:2 (Бондаренко, Кащук)

Лучшими бомбардирами команды стали Дмитрий Мишньов и Алексей Кащук. У них в активе по 2 результативные удары.