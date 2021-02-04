ПФК Львов обыграл в спарринге одного из лидеров Первой лиги

В среду, 3 февраля, "горожане" померялись силами с ровенским "Вересом". Встреча имела статус контрольной и состоялась в турецком Белеке. В этом сезоне «Верес» ставит перед собой максимальные задачи, демонстрирует хорошую игру, что как раз и делает этот коллектив одним из главных претендентов на повышение в классе.

«Верес» помчался вперед на всех парах и откровенно доминировал в начале противостояния. Следствием таких активных действий стал назначенный арбитром пенальти в сторону ворот Ильющенкова. Один из защитников сыграл в собственной штрафной рукой. Как следствие - 11-метровый, его уверенно реализовал на 8 минуте Сергийчук.

К середине тайма жители владели игровым преимуществом и уверенно контролировали мяч. Впрочем, львовяне адаптировались к стилю оппонента и начали понемногу находить свои моменты. Под занавес первой половины матча «Львов» насел на ворота «Вереса» большим количеством подач с углового. Одна из таких принесла результативную пользу на 43 минуте. Эрнест выполнил навес, Романчук замкнул. На перерыв команды ушли при паритетного счета.

Со старта второго тайма игра "горожан" впереди существенно оживилась. Виталий Шумский внес определенные коррективы в состав "Львова" и его подопечные начали существенно преобладать соперников по количеству голевых моментов. Классно на позиции «девятки» действовал Альваро. Именно бразильцу как раз и суждено было следующим записать свое имя в протокол встречи. На 67 минуте латиноамериканец воспользовался несогласованными действиями защитников и голкипера "Вереса" и завел мяч уже в пустые ворота Когута.

"Верес" понесся вперед без особой предосторожности. Такой безответственностью ровенчан воспользовался Захаркив, который на 72 минуте отличился после классного прохода по флангу и ассиста от Ренана. После этого эпизода «сине-золотые львы» логично отдали мяч во владение оппонентам и строго сыграли сзади.

Следующим соперником «горожан» на сборах в Турции станет латвийская "Валмиера", с которой команда сыграет 5 февраля. Кроме того, запланирован еще один спарринг на последний день нашего зарубежного вояжа - 6 февраля. Имя оппонента согласовывается.

Контрольный поединок, Турция

03.02.2021

ПФК Львов - Верес 3:1

Голы: Романчук (43), Альваро (67), Захаркив (72) - Сергийчук (8, пенальти)

На 22 минуте Гегедош не реализовал пенальти

ПФК "Львов": Ильющенков, Бусько (Комарець, 76), Махмутович (Лобай, 46), Михоуби (Ременяк, 46), Романчук (Топчий, 83), Брикнер (Фране, 60), Довгий (Сабино, 46), игрок на просмотре (Альваро, 46), Грисьо (Шина, 60), Ренан (Крушинский, 76), Эрнест (Захаркив, 46)

Верес (1 тайм): Когут - Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Панасенко (Кучеров, 18), Полюлях, Тимофеенко, Пасич, Гегедош, Сергийчук.

Верес (2 тайм): Ющишин - Солдат (Данилюк, 73), Махнев, Гончаренко, Немчанинов (Савошко, 73), Кучеров, Полюлях (Петько, 73), Тимофеенко (Пасич, 73), Дахновский, Гегедош, Шестаков.