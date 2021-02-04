Барселона в мыслях. Тлумак-младший рассказал о подготовке и мотивацию в Динамо

18-летний полузащитник Юрий Тлумак, который присоединился к киевскому "Динамо" в нынешнем сезоне, рассказал как проходят сборы молодежной команды на сборах в Турции.

- Предыдущую часть сезона ты провел с командой U19, а сейчас занимаешься с дублем. Есть ли разница в уровне подготовки?

- У нас одна система, в которой сотрудничают команды U19 и U21. Большой разницы я не вижу. Главное - хорошо работать, а дальше время покажет.

- Какие требования выражают тренеры к работе на сборах?

- Скорее работать с мячом и больше играть вперед. Можно сказать, что требуют играть во взрослый футбол.

- Вчера вы играли против взрослой команды - нигерийского ФК "МФМ". Было трудно в физическом плане?

- Мы проводим хорошую работу на сборах, поэтому не сказал бы, что было тяжело. Справились достаточно нормально.

- Над чем сейчас команда работает?

- Работаем над тактическими задачами, чтобы мы как можно лучше понимали друг друга на футбольном поле и выполняли установку тренера.

- Думаете уже о матче Юношеской лиги УЕФА против "Барселоны"?

- В мыслях "Барселона" уже есть, однако именно к этому сопернику будем готовиться ближе к матчу.

- Юношеская и молодежная команды сейчас находятся на первом месте в своих чемпионатах. Какую цель ставишь перед собой как игрок, который недавно присоединился к "Динамо"?

- Да, наша задача - выигрывать все и всегда. А лично я хочу пробиться в первую команду - это самое главное моя задача.

- Пример ребят, которые тренируются с первой командой, вдохновляет?

- Влад Ванат, Викентий и Назар Волошины - молодцы, они заслужили это. Их пример очень мотивирует.