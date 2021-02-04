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Молодой защитник Шахтера признал свою ошибку в игре с Мариуполем
Футболист подвел итоги контрольного поединка
Защитник "Шахтера" Марк Мампасси в интервью клубного медиа поделился эмоциями после товарищеского поединка с "Мариуполем" (2: 2).
- Марк, ты вышел на замену во втором тайме. Как оцениваешь свою игру?
- Хотелось проявить себя лучше, в конце концов после большого перерыва было тяжеловато.
- Чувствовалось, что нет сыгранности с партнерами?
- Что в первой команде, в дубле модель игры одна, поэтому все было нормально.
- Какие наставления перед матчем давал Луиш Каштру?
- Тренер делал акцент на тактических нюансах, объяснял, как действовать во время стандартных положений.
- Прокомментируй момент с пенальти в ваши ворота.
- 11-метровый назначен справедливо. Я имел большое желание отобрать мяч, однако поторопился и задел футболиста "Мариуполь".
- Ругали партнеры за тот момент после матча?
- Нет, просто подсказали, что нужно было не торопиться, ведь игрок "Мариуполя" находился спиной к нашим воротам, и его надо было просто выжимать со штрафного.
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