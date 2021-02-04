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Молодой защитник Шахтера признал свою ошибку в игре с Мариуполем

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист подвел итоги контрольного поединка

Молодой защитник Шахтера признал свою ошибку в игре с Мариуполем
Новина українською

Защитник "Шахтера" Марк Мампасси в интервью клубного медиа поделился эмоциями после товарищеского поединка с "Мариуполем" (2: 2).

- Марк, ты вышел на замену во втором тайме. Как оцениваешь свою игру?

- Хотелось проявить себя лучше, в конце концов после большого перерыва было тяжеловато.

- Чувствовалось, что нет сыгранности с партнерами?

- Что в первой команде, в дубле модель игры одна, поэтому все было нормально.

- Какие наставления перед матчем давал Луиш Каштру?

- Тренер делал акцент на тактических нюансах, объяснял, как действовать во время стандартных положений.

- Прокомментируй момент с пенальти в ваши ворота.

- 11-метровый назначен справедливо. Я имел большое желание отобрать мяч, однако поторопился и задел футболиста "Мариуполь".

- Ругали партнеры за тот момент после матча?

- Нет, просто подсказали, что нужно было не торопиться, ведь игрок "Мариуполя" находился спиной к нашим воротам, и его надо было просто выжимать со штрафного.

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В статье: Шахтер (Донецк) Азовец (Мариуполь) Марк Мампасси
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Источник:
Шахтер

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
04.02.2021 в 09:30
Ну и что?
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